Назвали странный "ночной симптом" Омикрона, который может говорить об инфицировании COVID-19

Пациенты, инфицированные штаммом коронавируса Омикрон, обычно испытывают легкие признаки заболевания. Однако ученые нашли еще один так называемый ночной симптом.

Он может свидетельствовать о том, что вы заразились коронавирусом. Речь идет о сонном параличе.

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Выяснили, что это может быть тревожным побочным эффектом заболевания Омикрон.

Сонный паралич – что это? Это феномен, при котором человек, засыпая или просыпаясь, некоторое время не в состоянии пошевелиться. Это переходное состояние между сном и полным пробуждением, которое характеризуется полной атонией (слабостью) мышц. Он может случиться во время засыпания или пробуждения,

"Это когда вы не можете двигаться или говорить, когда просыпаетесь или засыпаете. Это может быть страшно, но это безопасно, и большинство людей сталкиваются с этим лишь раз или два в жизни", – пояснили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Сонный паралич и коронавирус

До сих пор точно неизвестно, почему возникает сонный паралич и почему он происходит чаще, когда человек болеет коронавирусом. Предполагают, что это может быть связано со стрессом и тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей.

Он может возникнуть лишь в результате нарушенного режима сна. COVID – это время повышенного стресса, поэтому может наблюдаться увеличение сонного паралича,

– отметили специалисты.

Также многие люди с новым штаммом вируса Омикрон испытали еще один странный симптом в течение ночи. У больных наблюдалась ночная потливость.

Другие симптомы Омикрона

По данным ВОЗ, симптомы Омикрона могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это длится 5 – 6 дней.

Впрочем, пациенты, инфицированные штаммом коронавируса Омикрон, обычно испытывают легкие симптомы. Большинство из них легко спутать с обычной простудой. Есть 5 основных симптомов, которые считают специфическими именно для Омикрона:

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

ночная потливость.

Однако встречаются и нетипичные проявления этого варианта. Специалисты сообщили так называемый туман в мозге. Это расплывчатый термин. Он означает чувство растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности ума.

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