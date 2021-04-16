Назвали условия, при которых красное мясо не вредит сердцу
Постная говядина способна быть исключением из стереотипа о вредном влиянии красного мяса на здоровье. Но для этого ее нужно есть в умеренных количествах и придерживаться здоровой диеты.
Источник:Oxford Academic
Недавний метаанализ рандомизированных исследований показал, что влияние красного мяса на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний могут зависеть от сопутствующего рациона. Авторы нового исследования поддерживают эту концепцию: они считают, что со здоровым питанием мясо в умеренных количествах не пойдет во вред.
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Как происходило исследование
Традиционно в средиземноморской диете мало красного мяса. Но поскольку это популярный продукт, от которого многие не хотят отказываться, ученые из Университета штата Пенсильвания решили исследовать влияние на здоровье ее сочетания с различными количествами постной говядины. Постным называют мясо с низким содержанием жира.
В новом исследовании приняли участие 59 человек. За время наблюдения каждый из них сменил четыре диеты. Каждой диеты участники придерживались по четыре недели, между ними был перерыв на неделю. Ученые взяли у них анализы крови перед началом исследования и после завершения каждого диетического цикла.
Три из четырех вариантов питания были средиземноморской диетой с добавлением разного количества мяса.
- первый вариант предусматривал применение около 15 граммов мяса в день;
- второй – 71 грамм;
- третий – 155 граммов (это количество связано с риском болезней сердца);
- контрольной диетой была "стандартная американская диета". Она включала 52% углеводов, 33% жиров, 15% белков. Количество мяса в ней было около 71 грамма.
Безопасное красное мясо
Все три средиземноморских диеты включали оливковое масло, как основной источник жиров, от трех до шести порций фруктов и не менее шести порций овощей. Все мясо в рационе участников исследования было постным.
Ученые фокусировались на показателях уровня "вредного холестерина" и других липидных маркеров риска развития болезней сердца в крови участников.
Соблюдение любого варианта средиземноморской диеты с мясом было связано с более низкими показателями "плохого холестерина" в крови по сравнению с показателями при употреблении "стандартной американской диеты".
Авторы считают, что их исследование показывает важность употребления здоровой и сбалансированной диеты.
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