Вакцины эффективные против Дельты

Впрочем, все три вакцины оказались эффективными в предотвращении госпитализации и тяжелого течения коронавирусной болезни даже в случае инфицирования штаммом Дельта.

Актуально Стартовал учебный год: как уберечь ребенка и семью от сезонных простуд и гриппа

Вакцины остаются высокоэффективными в предотвращении госпитализации и попадания в отделение неотложной помощи даже при наличии нового штамма,

– отметил вице-президент Института Регенштрайфа по данным и аналитики, автор исследования.

Детали исследования

Сеть VISION проанализировала более 32 тысяч медицинских обращений с 9 штатов в течение лета 2021 года, когда Дельта был доминантным штаммом.

Справка: Сеть VISION финансируется CDC, включает 7 организаций, которые оказывают и анализируют данные систем здравоохранения США, чтобы изучать эффективность вакцины против COVID-19.

Ученые обнаружили, что невакцинированные люди с COVID-19 в 5 – 7 раз чаще нуждаются в госпитализации или неотложной помощи.

Сравнение эффективности вакцин

Они также проанализировали эффективность различных вакцин против COVID-19. По результатам исследования, в предотвращении госпитализации:

Moderna показала эффективность на 95%,

Pfizer – на 80%,

Johnson&Johnson – на 60%.

В избежании попадания в отделение неотложной помощи:

Moderna эффективна на 92%,

Pfizer – на 77%,

Johnson & Johnson – на 65%.

Обратите внимание! Исследование также показало, что эффективность вакцины ниже для людей старше 75 лет.

Вывод исследования

Несмотря на разную эффективность, все вакцины обеспечивают защиту от коронавируса и снижают риск тяжелого течения болезни.

Ученые в очередной раз напомнили, что вакцины против COVID-19 – это мощный инструмент борьбы с пандемией.

Также по теме Три дозы Sinovac эффективны против штамма Дельта, – исследование