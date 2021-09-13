Вакцины эффективные против Дельты

Впрочем, все три вакцины оказались эффективными в предотвращении госпитализации и тяжелого течения коронавирусной болезни даже в случае инфицирования штаммом Дельта.

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Вакцины остаются высокоэффективными в предотвращении госпитализации и попадания в отделение неотложной помощи даже при наличии нового штамма,
– отметил вице-президент Института Регенштрайфа по данным и аналитики, автор исследования.

Детали исследования

  • Сеть VISION проанализировала более 32 тысяч медицинских обращений с 9 штатов в течение лета 2021 года, когда Дельта был доминантным штаммом.
  • Ученые обнаружили, что невакцинированные люди с COVID-19 в 5 – 7 раз чаще нуждаются в госпитализации или неотложной помощи.

Сравнение эффективности вакцин

Они также проанализировали эффективность различных вакцин против COVID-19. По результатам исследования, в предотвращении госпитализации:

  • Moderna показала эффективность на 95%,
  • Pfizer – на 80%,
  • Johnson&Johnson – на 60%.

В избежании попадания в отделение неотложной помощи:

  • Moderna эффективна на 92%,
  • Pfizer – на 77%,
  • Johnson & Johnson – на 65%.

Вывод исследования

Несмотря на разную эффективность, все вакцины обеспечивают защиту от коронавируса и снижают риск тяжелого течения болезни.

Ученые в очередной раз напомнили, что вакцины против COVID-19 – это мощный инструмент борьбы с пандемией.

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