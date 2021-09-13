Назвали вакцину, которая лучше всего защищает от штамма Дельта: исследование
Источник:Институт Регенштрайфа
Вакцина Moderna показала высокий уровень эффективности против штамма коронавируса Дельта. Ученые сравнивали действие трех вакцин – Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.
Вакцины эффективные против Дельты
Впрочем, все три вакцины оказались эффективными в предотвращении госпитализации и тяжелого течения коронавирусной болезни даже в случае инфицирования штаммом Дельта.
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Вакцины остаются высокоэффективными в предотвращении госпитализации и попадания в отделение неотложной помощи даже при наличии нового штамма,
– отметил вице-президент Института Регенштрайфа по данным и аналитики, автор исследования.
Детали исследования
- Сеть VISION проанализировала более 32 тысяч медицинских обращений с 9 штатов в течение лета 2021 года, когда Дельта был доминантным штаммом.
- Ученые обнаружили, что невакцинированные люди с COVID-19 в 5 – 7 раз чаще нуждаются в госпитализации или неотложной помощи.
Сравнение эффективности вакцин
Они также проанализировали эффективность различных вакцин против COVID-19. По результатам исследования, в предотвращении госпитализации:
- Moderna показала эффективность на 95%,
- Pfizer – на 80%,
- Johnson&Johnson – на 60%.
В избежании попадания в отделение неотложной помощи:
- Moderna эффективна на 92%,
- Pfizer – на 77%,
- Johnson & Johnson – на 65%.
Вывод исследования
Несмотря на разную эффективность, все вакцины обеспечивают защиту от коронавируса и снижают риск тяжелого течения болезни.
Ученые в очередной раз напомнили, что вакцины против COVID-19 – это мощный инструмент борьбы с пандемией.
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