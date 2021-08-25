Почему снизилась эффективность вакцин пока неизвестно

В новом исследовании ученые учли данные (результаты тестирования) более 1,2 миллиона участников. Ожидается, что реальный анализ покажет меньшую защиту, чем клинические испытания. К тому же вакцины не испытывались против ныне доминирующего варианта Дельта.

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Новые исследования показывают, что иммунитет, который формируют две дозы вакцин производства Pfizer и AstraZeneca, начинает ослабевать в течение 6 месяцев,

– говорится в результатах исследования.

Какую защиту гарантируют вакцины

Pfizer

Вакцина Pfizer эффективна на 88% через месяц после введения второй дозы, но уже через 5 – 6 месяцев защита снижается до 74%.

AstraZeneca

Зато вакцина AstraZeneca обеспечивает 77% защиту от инфекции через месяц после второй дозы, однако через 4 – 5 месяцев защита снижается до 67%.

Ученые предположили, что при худшем сценарии зимой защита против коронавируса среди вакцинированных людей пожилого возраста может стать ниже 50%.

Как насчет других вакцин

Сейчас исследования британских ученых охватило только вакцины Pfizer и AstraZeneca. О снижении эффективности других вакцин при введении второй дозы – речи не идет.

Впрочем, другое исследование американских ученых показало, что эффективность вакцин против коронавируса производства Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%. Причиной этого тоже считают доминирование варианта Дельта.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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