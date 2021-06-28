В рецензируемой статье, опубликованной исследователями из Кентского университета Великобритании и Чешской академии наук говорится, что вирус SARS-CoV2 впервые появился в период с начала октября до середины ноября 2019 года.

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Ученые пришли к такому выводу, используя метод оптимальной линейной оценки, который проанализировал интервал между первым официально зарегистрированным случаем в пяти странах и сравнил его с датой фактического возникновения этих случаев.

Согласно результатам исследования, 17 ноября 2019 года является наиболее вероятной датой появления вируса в Китае. Ученые заметили, что, вероятнее всего, вирус распространился по всему миру еще до января 2020 года. То есть еще до того, как Китай начал блокировать город Ухань.

Первый официальный случай инфицирования SARS-CoV-2 зарегистрировали в декабре 2019 года. Он был связан с рынком морепродуктов Хуанань в Ухане. Но в исследовании отмечается, что некоторые ранние случаи не имели связи с рынком, а это значит, что вирус уже циркулировал до этого.

Это не первое исследование, которое показывает, что вирус мог циркулировать раньше декабря 2019 года.

Предыдущие расследования происхождения COVID-19

В марте Всемирная организация здравоохранения и Китай опубликовали совместное исследование, в котором признается, что спорадические инфекции могли произойти до того, как в Ухане зафиксировали первого инфицированного.

В другом исследовании, опубликованном учеными из Университетского колледжа Лондона, утверждалось, что вирус появился в октябре 2019 года и начал быстро распространяться по миру до декабря того же года.

На этой неделе исследователь Джесси Блум опубликовал препринт, в котором отметил, что он восстановил данные геномного секвенирования вируса из ранних случаев, которые были удалены из базы данных правительства США. Национальные институты здоровья (NIH) подтвердили, что образцы были изъяты по просьбе китайских исследователей, которые сказали, что они будут обновлены и переданы в другой архив. Это вызвало дальнейшие предположения о том, что Китай пытается скрыть источники пандемии.

Летучие мыши или лаборатория: вот в чем вопрос

Происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается непонятным. Ученые, Всемирная организация здравоохранения и несколько мировых лидеров настаивают на новом, более тщательном расследовании того, как вирус появился на свет.

Несколько экспертов (в частности главный специалист по инфекционным заболеваниям Америки доктор Энтони Фаучи) считают, что вирус перешел от летучих мышей к людям через промежуточных животных-хозяев.

Но существует и другая распространенная теория, согласно которой вирус якобы проник из лаборатории Института вирусологии Уханя.

Согласно данным Белого дома, у спецслужб США на данный момент преобладают две теории: в одном отделе считают, вирус перешел от животных, а другой отдел считает, что он все-таки "убежал" из лаборатории Уханьского института вирусологии, который занимается исследованиями вирусов летучих мышей.

Ранее китайское правительство пыталось продвинуть собственную теорию о том, что вирус завезли в страну через замороженные продукты. Но предыдущие исследования показывают, что это маловероятно.

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