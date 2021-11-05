Сейчас в списке остались 3 кандидата из 6: Дмитрий Самофалов (и. о. главы НСЗУ), Татьяна Бойко (заместительница главы НСЗУ) и Наталья Гусак (заместительница главы Черновицкой ОГА).

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Первые 2 кандидатуры участвовали в предыдущем конкурсе, который так и не был завершен. Известно, что причиной отмены было то, что не все желающие успели вызваться. К примеру, Наталья Гусак, кандидатуру которой поддерживает министр здравоохранения Виктор Ляшко. Журналисты подозревают, что именно она займет должность главы НСЗУ.

Кто такая Наталья Гусак

Наталья Гусак – известная в Черновицкой области общественная активистка и эксперт Программы "U-LEAD с Европой" в медицинской сфере. В Черновицкую ОГА она пришла в команду нынешнего главы Сергея Осачука.

Почему НСЗУ до сих пор без главы

Предыдущий глава Минздрава Максим Степанов дважды пытался "продвинуть" на пост главы НСЗУ "своего человека". Сначала он хотел поставить его без проведения конкурса, но это привлекло внимание общественности. Поэтому в мае он объявил конкурс, который впоследствии проводился непрозрачно. Поэтому ведомство так и не получило нового лидера.

Когда должность министра здравоохранения возглавил Виктор Ляшко, в начале июля провели новый конкурс.

Тогдашний и. о. главы НСЗУ Андрей Виленский отказался от участия, ссылаясь на кучу дел в ведомстве, которые нужно решить.

Тогда остались 2 кандидата на должность: Татьяна Бойко и Вадим Аристов. Но в Минздраве не смогли определиться с победителем. В ведомстве заявили, что Бойко и Аристову "было бы сложно и рано" управлять НСЗУ.

Тем временем Андрей Виленский написал заявление о своей отставке, рекомендовав назначить на его место своего заместителя. Так и случилось. Пока что НСЗУ временно возглавляет Дмитрий Самофалов, профессиональные компетенции которого "вызывают сомнения" у многих журналистов.

29 сентября НСЗУ объявило новый конкурс, а 15 октября был объявлен список из 6 кандидатов.