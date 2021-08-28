Так, численность занятых женщин в Украине за 2020 год сократилась на 4%, хотя работающих женщин на 10% меньше, чем мужчин. К потерям привели определенные тенденции. О них рассказали аналитики во время презентации исследования "Влияние коронакризиса на рынок труда".

Внимание Почему женщинам чаще прощают неудачные шутки, чем мужчинам

Почему так случилось, что пандемия повлияла больше на женщин

  • Концентрация женщин в секторах, пострадавших от карантинных ограничений, больше

Так, женщины чаще теряли работу в торговле, сфере услуг и индустрии гостеприимства. Там занята каждая четвертая работающая женщина (почти 70%). Это прямое следствие карантинных ограничений на работу заведений питания, сферы красоты и тому подобное.

  • Закрытие школ и детсадов

Коронакризис ударил по женщинам в продуктивном для карьеры возрасте. Семьи, у которых есть дети, имели дополнительную нагрузку из-за временного закрытия детских садов и школ во время локдаунов. Из-за чего оплачиваемая работа матерей могла перейти на второй план.

  • Коронакризис ускорил процессы автоматизации

Есть и косвенные последствия коронакризиса. Бизнес-процессам пришлось быстро адаптироваться и трансформироваться. Человеческий физический труд могли заменять машинами. Поэтому молодые и опытные женщины во всех отраслях экономики потеряли работу. Также могут пострадать и офисные работники.

Какие профессии больше всего пострадали

Также исследователи посмотрели, где был самый большой спад в занятости среди женщин в 2020 году и кто еще потерял работу из-за новой волны пандемии. В частности, это такие сферы:

  • руководство и госслужба – минус 7%;
  • исследователи и инженеры – минус 4,7%;
  • самые простые профессии – минус 6,1%.