Так, численность занятых женщин в Украине за 2020 год сократилась на 4%, хотя работающих женщин на 10% меньше, чем мужчин. К потерям привели определенные тенденции. О них рассказали аналитики во время презентации исследования "Влияние коронакризиса на рынок труда".

Внимание Почему женщинам чаще прощают неудачные шутки, чем мужчинам

Почему так случилось, что пандемия повлияла больше на женщин

Концентрация женщин в секторах, пострадавших от карантинных ограничений, больше

Так, женщины чаще теряли работу в торговле, сфере услуг и индустрии гостеприимства. Там занята каждая четвертая работающая женщина (почти 70%). Это прямое следствие карантинных ограничений на работу заведений питания, сферы красоты и тому подобное.

Закрытие школ и детсадов

Коронакризис ударил по женщинам в продуктивном для карьеры возрасте. Семьи, у которых есть дети, имели дополнительную нагрузку из-за временного закрытия детских садов и школ во время локдаунов. Из-за чего оплачиваемая работа матерей могла перейти на второй план.

Коронакризис ускорил процессы автоматизации

Есть и косвенные последствия коронакризиса. Бизнес-процессам пришлось быстро адаптироваться и трансформироваться. Человеческий физический труд могли заменять машинами. Поэтому молодые и опытные женщины во всех отраслях экономики потеряли работу. Также могут пострадать и офисные работники.

Какие профессии больше всего пострадали

Также исследователи посмотрели, где был самый большой спад в занятости среди женщин в 2020 году и кто еще потерял работу из-за новой волны пандемии. В частности, это такие сферы:

руководство и госслужба – минус 7%;

исследователи и инженеры – минус 4,7%;

самые простые профессии – минус 6,1%.

Справка. Исследование провели в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет Международный фонд "Возрождение" в партнерстве с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине.