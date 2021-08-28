Назвали женские профессии, которые являются потенциально уязвимыми из-за пандемии COVID-19
Источник:Центр экономических стратегий
Мировая тенденция показывает, что женщины оказались более уязвимыми к последствиям пандемии, чем мужчины. В частности, экономическим.
Так, численность занятых женщин в Украине за 2020 год сократилась на 4%, хотя работающих женщин на 10% меньше, чем мужчин. К потерям привели определенные тенденции. О них рассказали аналитики во время презентации исследования "Влияние коронакризиса на рынок труда".
Внимание Почему женщинам чаще прощают неудачные шутки, чем мужчинам
Почему так случилось, что пандемия повлияла больше на женщин
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Концентрация женщин в секторах, пострадавших от карантинных ограничений, больше
Так, женщины чаще теряли работу в торговле, сфере услуг и индустрии гостеприимства. Там занята каждая четвертая работающая женщина (почти 70%). Это прямое следствие карантинных ограничений на работу заведений питания, сферы красоты и тому подобное.
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Закрытие школ и детсадов
Коронакризис ударил по женщинам в продуктивном для карьеры возрасте. Семьи, у которых есть дети, имели дополнительную нагрузку из-за временного закрытия детских садов и школ во время локдаунов. Из-за чего оплачиваемая работа матерей могла перейти на второй план.
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Коронакризис ускорил процессы автоматизации
Есть и косвенные последствия коронакризиса. Бизнес-процессам пришлось быстро адаптироваться и трансформироваться. Человеческий физический труд могли заменять машинами. Поэтому молодые и опытные женщины во всех отраслях экономики потеряли работу. Также могут пострадать и офисные работники.
Какие профессии больше всего пострадали
Также исследователи посмотрели, где был самый большой спад в занятости среди женщин в 2020 году и кто еще потерял работу из-за новой волны пандемии. В частности, это такие сферы:
- руководство и госслужба – минус 7%;
- исследователи и инженеры – минус 4,7%;
- самые простые профессии – минус 6,1%.