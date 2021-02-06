Многие люди страдают от проблем с кожей. В поисковиках есть немало статей о том, "как быстро избавиться от прыщей в домашних условиях". Но большинство этих методов бесполезны и никогда не вылечат акне.

Дерматолог Екатерина Мельник подготовила перечень методов в борьбе с акне, которые никогда не вылечат от "прыщей".

Читайте также Красные родинки: опасны ли гемангиомы

Какие методы неэффективны в борьбе с акне

"Распаривать лицо над водяной баней, а потом давить все подряд"

Ранее косметологи использовали перед процедурой чистки лица вапоризаторы, однако сегодня это устаревший способ "раскрыть поры".

Современными методами являются прогрессивные косметические гидрирующие гели для раскрытия пор, которые не вызывают раздражения и не повышают чувствительность кожи.

Над кастрюлей с паром сидеть не надо, я вас прошу,

– написала врач.

Чистка лица каждый месяц

В период обострения акне чистка запрещена. Также это не является этапом лечения акне, а лишь гигиенической процедурой, что временно улучшит состояние кожи.

Протирать лицо спиртом, календулой, маслом чайного дерева

"Этих средств нет в международных протоколах лечения акне. Болтушки с аспирином, левомицетином, салициловым спиртом нарушают флору, вызывают антибиотикорезистентности, пересушивают и, как результат, кожа теряет баланс", – подчеркнула Мельник.

Антибиотики

Местные антибиотики не назначаются в монотерапии, потому что вызывают антибиотикорезистентность. Они рекомендованы только в комбинации с другими веществами.

Системные антибиотики есть в международных протоколах, но, как показывает практика, пока пациент принимает антибиотик – все хорошо, как только отменили – видим обострение. Я не сторонник,

– отметила врач.

Левомеколь мазь

"Многие используют точечно на прыщи, очень любят ее назначать хирурги. Но при акне она недейственна", – объяснила Екатерина.



Многие народные методы не помогают вылечить акне / Фото: Getty Images

Народные маски

Да, в интернете есть немало рецептов вроде "лимонный сок + овсянка + сметана", "хозяйственное мыло + соль + мед + молоко". Однако медик отмечает, что продукты нужно есть, а прыщи лечить.

"Умываться дегтярным мылом, протирать спиртом, бесконечно скупать скрабы, зубные пасты, чтобы снять воспаление, бесконтрольно пить антибиотики не поможет, а только навредит", – сказала она.⠀