Не акт благотворительности: G7 призвали профинансировать вакцинацию в мире

Бывшие президенты, премьер-министры и министры иностранных дел призвали страны "Большой семерки" (G7) оплатить вакцинацию от коронавируса в мире, чтобы остановить распространение мутировавшего вируса.

Главы G7 сделали обращение накануне саммита в Великобритании, где президент США Джо Байден встретится с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии.

К теме Три страны согласились признать украинские COVID-паспорта: как они будут работать

В своем заявлении лидеры G7 написали, что в 2020 году глобальное сотрудничество не удалось, но 2021 год может открыть "новую эру".

G7 призвали выделить 60 миллиардов долларов

G7 и другие лидеры, которые приглашены на саммит, должны гарантировать выплату примерно 30 миллиардов долларов в год в течение двух лет на борьбу с пандемией во всем мире.

Поддержка G7 и G20, которая делает вакцины легкодоступными для стран с низким и средним уровнем доходов, является не актом благотворительности, а скорее отвечает стратегическим интересам каждой страны,

– говорится в обращении.

Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет призывать правительства богатых стран помочь "вакцинировать весь мир" до конца 2022 года.

Темпы вакцинации в мире достаточно неравномерные

Источник: AFP

В мире использовали уже более 2 миллиардов вакцин против коронавируса. Из этих доз 37% ввели в странах с высоким уровнем дохода.

Всего лишь 0,3% доз использовали в 29 странах с низким уровнем дохода, где проживает более 9% населения мира.