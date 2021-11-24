Не будут покупать "Спутник V": Венгрия отказалась от китайских и российских вакцин

Венгрия приняла решение отказаться от схемы ЕС по совместной закупке вакцины. Также Будапешт больше не будет покупать российский "Спутник V", откажутся и от препаратов китайского производства.

О таком решении сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

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Правительство решило не участвовать в закупке вакцин в ЕС

Правительство приняло мудрое и ответственное решение не участвовать во втором раунде закупок вакцин в ЕС,

– заявил Гуйяш.

Руководитель администрации заверил, что у Венгрии в запасе есть 10 миллионов доз вакцины. Гуйяш пояснил, что Будапешт отказался от схемы закупок – из-за ее негибкости. Ведь страна могла закупить лишь фиксированное количество препаратов.

В правительстве заверили, если Венгрия потребует больше препаратов, то в Европе хватит вакцин для Будапешта.

Венгры отказываются от китайских и российских препаратов

Глава МИД Петр Сийярто сообщил, что Венгрия также отказывается от 5 миллионов доз вакцин производства России и Китая.

Следующая партия вакцин наверняка не будет включать вакцины с востока. Поставщики "Спутник V" и Sinopharm выполнили ранее подписанные нами контракты,

– пояснил министр.

Сейчас, как подсчитали венгерские СМИ, 80% вакцин от коронавируса – именно западные. Что касается "Спутника V" и Sinopharm, то венгры проводят переговоры по производству вакцин по лицензии на территории страны.

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Сийярто вакцинировался "Спутником V"

Интересно, что глава МИД Петер Сийярто сам вакцинирован "Спутником V". Из-за этого у дипломата были проблемы с попаданием на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

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