Ученые исследовали мРНК-вакцины от двух производителей – Pfizer-BioNTech и Moderna. В исследовании приняли участие 954 медицинских работника Johns Hopkins Medicine, получивших прививки этими препаратами.
К теме В вакцине Moderna обнаружили посторонние примеси: в Японии выбросили более 1,6 миллиона доз
Часть из них уже переболели коронавирусом на SARS-CoV-2 до вакцинации. Но есть и такие, которые не болели. Участники самостоятельно сообщали о симптомах после инъекций, в частности о слабых (боль в месте укола, легкая усталость или головная боль) или клинически значимые (усталость, лихорадка или озноб).
О клинически значимых симптомах сообщили 52 (5%) участника после первой дозы вакцины и 407 (43%) после второй дозы.
Интересно, что после использования препарата Moderna клинически значимые симптомы случались чаще. А предыдущая инфекция SARS-CoV-2 была связана с увеличением вероятности клинически значимых симптомов после первой дозы.
Результаты исследования
- Почти у всех участников (953 из 954, или 99,9%) выработались пиковые антитела IgG через 14 или более дней после введения второй дозы независимо от наличия симптомов.
- Один человек, у которого не выработались антитела IgG, употреблял иммунодепрессанты.
- Эти результаты показывают, что мРНК-вакцины будут хорошо работать против SARS-CoV-2 даже в том случае, если человек не испытал никаких симптомов после вакцинации или не был инфицирован этим вирусом.