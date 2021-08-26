Ученые исследовали мРНК-вакцины от двух производителей – Pfizer-BioNTech и Moderna. В исследовании приняли участие 954 медицинских работника Johns Hopkins Medicine, получивших прививки этими препаратами.

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Часть из них уже переболели коронавирусом на SARS-CoV-2 до вакцинации. Но есть и такие, которые не болели. Участники самостоятельно сообщали о симптомах после инъекций, в частности о слабых (боль в месте укола, легкая усталость или головная боль) или клинически значимые (усталость, лихорадка или озноб).

О клинически значимых симптомах сообщили 52 (5%) участника после первой дозы вакцины и 407 (43%) после второй дозы.

Интересно, что после использования препарата Moderna клинически значимые симптомы случались чаще. А предыдущая инфекция SARS-CoV-2 была связана с увеличением вероятности клинически значимых симптомов после первой дозы.

Результаты исследования