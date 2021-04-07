Не на часі зараз змінювати Степанова, – Данілов
Темп вакцинації в країні нижчий, ніж в Африці. Секретар РНБО Олексій Данілов невдоволений темпами вакцинації в Україні так само як і більшість українців.
Источник:LB.ua
На його думку, від того, що когось звинувачуватимуть в провалі вакцинації, "легше не стане". І нічого не зміниться, якщо називати Максима Степанова "поганою людиною".
До теми Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID-19 не вистачає грошей
Сам Данілов вважає рівень вакцинації в країні "вкрай недостатнім". Але, на його думку, Степанова не потрібно знімати з посади.
Не на часі зараз змінювати Степанова – на ньому зараз всі контакти щодо вакцинації,
– заявив Олексій Данілов.
Він також розповів, що зараз йде підготовка до окремого великого засідання Ради нацбезпеки щодо медичної сфери. Й не лише по коронавірусу.
Щодня у нас помирає 2000 осіб, і ковід серед причин не на першому місці. Засідання має показати, в якому ми стані, де наші лікарі, медичний персонал, кого ми випускаємо з вишів,
– додав він.
Темпи вакцинації в Україні
- Нині для вакцинації в Україні використовують тільки препарат від AstraZeneca (Covishield).
- 25 березня в Україну надійшли ще 215 тисяч доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Вакцинація ще не розпочалась, оскільки нині препарат проходить лабораторний аналіз. Окрім цього, держпідприємству "Медичні закупівлі" не надали усіх необхідних документів.
- Темпи вакцинальної кампанії досить повільні. За минулу добу щеплення зробили всього 15 585 мешканців країни.
- Першу дозу вакцини отримали 320 263 громадяни, а другу всього 2 людини.
- Станом на 6 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались всього 419 379 людей.
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