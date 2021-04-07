Темп вакцинації в країні нижчий, ніж в Африці. Секретар РНБО Олексій Данілов невдоволений темпами вакцинації в Україні так само як і більшість українців.

На його думку, від того, що когось звинувачуватимуть в провалі вакцинації, "легше не стане". І нічого не зміниться, якщо називати Максима Степанова "поганою людиною".

До теми Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID-19 не вистачає грошей

Сам Данілов вважає рівень вакцинації в країні "вкрай недостатнім". Але, на його думку, Степанова не потрібно знімати з посади.

Не на часі зараз змінювати Степанова – на ньому зараз всі контакти щодо вакцинації,

– заявив Олексій Данілов.

Він також розповів, що зараз йде підготовка до окремого великого засідання Ради нацбезпеки щодо медичної сфери. Й не лише по коронавірусу.

Щодня у нас помирає 2000 осіб, і ковід серед причин не на першому місці. Засідання має показати, в якому ми стані, де наші лікарі, медичний персонал, кого ми випускаємо з вишів,

– додав він.

Темпи вакцинації в Україні