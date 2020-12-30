Во многих регионах Украины пациенты с COVID-19 жалуются на то, что очень тяжело госпитализироваться в больницу. Согласно официальной статистике Минздрава, заполненность коек в Украине – 52%. Почему статистика разнится с историями пациентов – читайте далее.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что на самом деле бывает, что пациентов не могут госпитализировать из-за заполненности больницы в 100%, однако это единичные случаи. Об этом он сказал в интервью для Bihus.info.

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"Не буду отрицать, поскольку реально такие факты есть, реально о таких фактах сообщают Министерству здравоохранения и мне лично тоже", – сказал Ляшко.

Но в целом по стране нет такой глобальной проблемы, не должно быть,

– сказал врач.

Почему пациенты жалуются

Он объяснил, что такие случаи бывают с популярными больницами, в которые все хотят попасть. "К примеру, у нее есть 100 коек и эти 100 коек могут быть заполнены, и человек может обращаться и хотеть именно в эту больницу, такие случаи есть", – пояснил Ляшко.

Он привел в пример Александровскую больницу города Киева. По словам Ляшко, все киевляне считают эту больницу одной из лучших, именно поэтому она перезагружена всегда 95 – 100%.

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