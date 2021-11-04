Не хватает лекарств и коек: в Краматорске медучреждения переполнены больными COVID-19

Все койки больниц Краматорска заполнены пациентами с острой формой коронавируса. Почти у всех диагностировали штамм Дельта.

Медицинская бригада скорой помощи привезла в больницу Краматорска пациентку, больную COVID-19. Женщина, которой 85 лет, нуждается в кислородной поддержке, но пенсионерке приходится ждать в карете скорой, пока для нее не найдут свободное место.

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"У меня пациентка. Мы тут с ней уже примерно полчаса, а места не могут найти. Все занято. В Донецкой области мест нет", – рассказала фельдшер скорой помощи Краматорска Елена.

В нашей больнице 228 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Кровати 100% заполнены во всех отделениях. Ежедневно выписываем 20 пациентов, госпитализируем 20 – 26,

– сказала заместительница главного врача Краматорской городской больницы №3 Валентина Чубатенко.

Лекарства заказывают через интернет

Житель Краматорска Александр рассказал, что количество препаратов для пациентов ограничено. Дорогие лекарства для жены мужчине пришлось заказывать через интернет.

"Лекарства, которые будут вводить через капельницу, дорогие. Дело в том, что препаратов нет. Они в очень ограниченном количестве. Государственная цена на них 3 200 гривен. Врач сказал, что нужно 3 флакона. Нашли через интернет. Курьер доставил", – сказал Александр.

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Какая ситуация с кислородом

В Краматорске также растет потребность в кроватях с кислородом. Дежурный склада Николай Чащин говорит, что запасы пополняют ежедневно.

"Утром в запасе было 32 баллона. Сейчас ждем. Здесь и из Славянска возят, и с Новокраматорского машиностроительного завода есть гуманитарная помощь", – отметил дежурный городской больницы №1 Николай Чащин.

Из-за того, что болезнь стремительно распространяется и переходит в тяжелую фазу, потребность в кислороде за последние две недели выросла почти вдвое. Пополнять запасы больницам взялись помочь местные предприятия.

От Энергомашспецстали мы получаем от 50 до 80 баллонов из общей потребности 240. То есть мы сегодня имеем кислород на вечер, чтобы перекрыть потребность 240 на следующий день. Александр Гончаренко Городской глава Краматорска

В городе будут строить кислородные станции

Сейчас в городе начали возведение двух стационарных кислородных станций – в первой и третьей городских больницах. Каждую оборудуют вместимостью для жидкого кислорода. В общем в области таких станций планируют построить 11.

Сейчас стационарный кислород обустраивают в 11 медицинских учреждениях. Он будет до декабря 2021 года. Обеспечение кислородными концентраторами койкомест, которых 3 370 для больных коронавирусом, составляет 87,7%. Павел Кириленко Глава Донецкой ОГА

По словам главы области, даже при максимальной нагрузке на станцию, запасов в ней хватит на несколько недель. Поставлять кислород будут от производителей Донетчины и соседних Луганской и Запорожской областей.