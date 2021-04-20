Американские ученые опровергли мнение, что организм людей стареет ежедневно. Они заявили, что есть три периода времени, когда тело действительно меняется.

Три периода старения

Ученые из Стэнфордского университета (Калифорния) определили три возрастных этапа, которые имеют решающее значение для биологического возраста: 34, 60 и 78 лет. Именно в этом возрасте ученые заметили решающие изменения в организме.

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Мы определили волнообразные изменения определенных белков у участников исследования с течением времени. Это привело к трем волнам старения,

– пояснили американские исследователи,

Для этого специалисты проанализировали плазму крови более 4 тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет. Также ученые исследовали около 3 тысяч различных типов белков в крови.

Колебания определяющих старение белков

Оказалось, что количество белков оставалось одинаковым на протяжении десятилетий, но врачи заметили значительные колебания в возрасте 34, 60 и 78 лет.

Вероятно, такие скачки белка связаны со значительными изменениями организма в целом.

Как именно белки или состав крови влияют на процесс старения, пока непонятно, но в последующих исследованиях ученые попытаются это выяснить.

Перспектива исследования

Результаты американских ученых согласуются с предыдущими исследованиями, которые также предполагали наличие соответствующих связей.

Например, их коллеги из Стэнфордского университета уже проводили подобные эксперименты, которые показали, что переливание крови от молодых животных положительно влияет на здоровье и процесс старения старых животных.