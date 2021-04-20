Не каждый день: три периода, когда тело действительно стареет
Американские ученые опровергли мнение, что организм людей стареет ежедневно. Они заявили, что есть три периода времени, когда тело действительно меняется.
Источник:Focus Online
Три периода старения
Ученые из Стэнфордского университета (Калифорния) определили три возрастных этапа, которые имеют решающее значение для биологического возраста: 34, 60 и 78 лет. Именно в этом возрасте ученые заметили решающие изменения в организме.
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Мы определили волнообразные изменения определенных белков у участников исследования с течением времени. Это привело к трем волнам старения,
– пояснили американские исследователи,
Для этого специалисты проанализировали плазму крови более 4 тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет. Также ученые исследовали около 3 тысяч различных типов белков в крови.
Колебания определяющих старение белков
Оказалось, что количество белков оставалось одинаковым на протяжении десятилетий, но врачи заметили значительные колебания в возрасте 34, 60 и 78 лет.
Вероятно, такие скачки белка связаны со значительными изменениями организма в целом.
Как именно белки или состав крови влияют на процесс старения, пока непонятно, но в последующих исследованиях ученые попытаются это выяснить.
Перспектива исследования
Результаты американских ученых согласуются с предыдущими исследованиями, которые также предполагали наличие соответствующих связей.
Например, их коллеги из Стэнфордского университета уже проводили подобные эксперименты, которые показали, что переливание крови от молодых животных положительно влияет на здоровье и процесс старения старых животных.
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