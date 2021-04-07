Не ко времени сейчас менять Степанова – Данилов
Темп вакцинации в стране ниже, чем в Африке. Секретарь СНБО Алексей Данилов недоволен темпами вакцинации в Украине так же как и большинство украинцев.
Источник:LB.ua
По его мнению, от того, что кого-то будут обвинять в провале вакцинации, "легче не станет". И ничего не изменится, если называть Максима Степанова "плохим человеком".
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Сам Данилов считает уровень вакцинации в стране "крайне недостаточным". Но, по его мнению, Степанова не нужно снимать с должности.
Не ко времени сейчас менять Степанова – на нем сейчас все контакты по вакцинации,
– заявил Алексей Данилов.
Он также рассказал, что сейчас идет подготовка к отдельному большому заседанию Совета нацбезопасности по медицинской сфере. И не только по коронавирусу.
Ежедневно у нас умирает 2000 человек, и ковид среди причин не на первом месте. Заседание должно показать, в каком мы состоянии, где наши врачи, медицинский персонал, кого мы выпускаем из вузов,
– добавил он.
Темпы вакцинации в Украине
- Сейчас для вакцинации в Украине используют только препарат от AstraZeneca (Covishield).
- 25 марта в Украину поступили еще 215 тысяч доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech. Вакцинация еще не началась, поскольку сейчас препарат проходит лабораторный анализ. Кроме этого, госпредприятию "Медицинские закупки" не предоставили всех необходимых документов.
- Темпы вакцинальной кампании довольно медленные. За минувшие сутки прививку сделали всего 15 585 жителей страны.
- Первую дозу вакцины получили 320 263 гражданина, а вторую всего 2 человека.
- По состоянию на 6 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации против COVID-19 записались всего 419 379 человек.
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