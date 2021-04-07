Темп вакцинации в стране ниже, чем в Африке. Секретарь СНБО Алексей Данилов недоволен темпами вакцинации в Украине так же как и большинство украинцев.

По его мнению, от того, что кого-то будут обвинять в провале вакцинации, "легче не станет". И ничего не изменится, если называть Максима Степанова "плохим человеком".

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Сам Данилов считает уровень вакцинации в стране "крайне недостаточным". Но, по его мнению, Степанова не нужно снимать с должности.

Не ко времени сейчас менять Степанова – на нем сейчас все контакты по вакцинации,

– заявил Алексей Данилов.

Он также рассказал, что сейчас идет подготовка к отдельному большому заседанию Совета нацбезопасности по медицинской сфере. И не только по коронавирусу.

Ежедневно у нас умирает 2000 человек, и ковид среди причин не на первом месте. Заседание должно показать, в каком мы состоянии, где наши врачи, медицинский персонал, кого мы выпускаем из вузов,

– добавил он.

Темпы вакцинации в Украине