Новое исследование влияния коронавируса

Небольшое исследование, в котором оценивались причины постковидной одышки, провели специалисты Университетской клиники Брюсселя с участием 66 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в первую волну пандемии.

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Результаты научной работы были представлены во время научного конгресса Европейского общества кардиологов (ESC).

До заражения коронавирусом все добровольцы ранее не страдали заболеваниями сердца или легких, но через год после выписки у трети из них (35%) появилась одышка во время физических нагрузок. Средний возраст участников составлял 50 лет, 67% – мужчины.

Все пациенты прошли расширенное обследование функций легких и сердца: спирометрию, компьютерную томографию грудной клетки, УЗИ сердца с визуализацией.

Коронавирус негативно влияет на сердце

Когда ученые проанализировали полученные данные, у всех добровольцев с одышкой было выявлено нарушение функции сердца.

Это объясняет, почему некоторые пациенты с длительными симптомами, испытывают одышку даже через год. Результаты показывают, что это может быть связано с уменьшением сердечной деятельности,

– рассказали авторы исследования.

Ранее новое исследование подтвердило, что при легком течении COVID-19 пациенты с легкими и умеренными симптомами абсолютно не нуждаются в препаратах для снижения риска тромбообразования.

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