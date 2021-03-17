Вчені зробили проривне відкриття у розумінні генетичної передачі інформації потомству через сперматозоїди. Це важливо для запобігання передачі багатьох захворювань від батька дитині.

ДНК – не єдиний фактор передачі інформації потомству

Вчені давно зрозуміли, що ДНК батьків – ключовий фактор здоров'я дитини і ймовірних захворювань, проте успадкування ДНК не єдиний спосіб передачі інформації. З попередніх досліджень відомо, що спосіб життя батька, його раціон, вага, рівень стресу і шкідливі звички впливають на здоров'я його дітей і навіть онуків. Передача цієї інформації визначається епігенетичним спадкуванням під час запліднення, проте точні механізми цього процесу були невідомі.

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Тепер канадські вчені з Університету Макгрілла зробили важливе відкриття в цій галузі, на дослідження вчені витратили 15 років.

Білки теж мають здатність кодувати генетичні дані

Вони змогли визначити, що інформація від батька передається через сперматозоїди не тільки ДНК-молекулами, але і через білки.

Великий прорив цього дослідження полягає в тому, що ми змогли визначити не зв'язані з ДНК властивості, за допомогою яких сперматозоїди запам'ятовують фактори (наприклад, харчові звички) від батька і передають інформацію ембріону,

– пояснила авторка роботи Сара Кіммінс.

Іншими словами, це змінює парадигму в розумінні спадковості, яка тепер заснована не тільки на ДНК, але і на білках сперматозоїдів.

Як вдалось визначити зв'язок

Результати підтверджені на експериментах з гризунами.

Спеціальний раціон самців з дефіцитом фолієвої кислоти привів до епігенетичних змін у ембріонів.

Так, вчені виявили зміни в метильних групах, пов'язаних з гістонові білками, які відіграють вирішальну роль в формуванні ниток ДНК. Порушення передавалися при заплідненні і зберігалися в розвиненому ембріоні.

В результаті ці зміни у ембріонів приводили до вроджених дефектів хребта і черепа.

Перспектива відкриття

Тепер вчені мають намір з'ясувати, чи можна скорегувати патології в гістонів, щоб виключити погану спадковість у потомства.

Завдяки новому розумінню про те, що інформація успадковується не тільки через ДНК, з'являються потенційні можливості для профілактики захворювань на ранніх етапах.