Об этом в эфире 24 канала рассказал врач-иммунолог и кандидат медицинских наук Борис Донской. По его мнению, к вакцинации украинцев стоит поощрять другим способом.

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Донской: принудительные действия могут иметь негативные последствия

"Принуждение – не лучший вариант стимулирования. Я советовал бы стимулировать это выплатами или льготами", – сказал кандидат медицинских наук.

Борис Донской отметил, что лучшим вариантом будет так называемое позитивное стимулирование. Принудительные проекты могут иметь негативные последствия.

Рынок поддельных сертификатов уже стартовал. Боюсь, что такие принудительные жесткие действия могут повлиять на развитие "черного рынка" сертификатов. Борис Донской Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук

Делать прививку против COVID-19 – не поздно

"Если сформировать определенную идею и за неделю – три прививать группы риска – можно выиграть десятки жизней", – сказал врач-иммунолог.

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"Прививаться никогда не бывает так поздно, чтобы вообще ничего не делать. Все еще мы можем, хотя бы немного, но изменить ситуацию. Я думаю, что если бы была внедрена схема премирования пенсионеров за то, что они сделали прививку, эта схема бы сработала", – считает Борис Донской.

Врач-иммунолог о принудительной вакцинации в Украине: смотрите видео

Принудительная вакцинация педагогов и чиновников: коротко