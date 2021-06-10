Нутрициолог, консультант по питанию Анастасия Голобородько рассказала, что на завтрак можно выбирать разную пищу, но ту, которая работает "на нас". Запускает дизайн дня для пищеварения, гормонов и выключает поисковый режим сладкого и потерю энергии.
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- Сладкие и сахарные злаки, хлопья, гранола, открытые зерна в сахаре.
- Оладьи, панкейки и вафли: отбеленная мука, сахар и жарка в масле – калорийно и пусто по наполнению.
Сиропы, жареная овсянка – не лучший вариант завтрака / Фото Unsplash
- Тост с маслом. Хотя бы добавьте яйцо, авокадо, семгу и зелень.
- Маффины, сахар – рафинированная мука + жир
- Фруктовые соки и фреши. Куча сахара без клетчатки. Лучше выбирать соки – овощные и зеленые, смузи – ягодные и НЕ магазинные.
- Выпечка: круассаны, донаты, булки. Мини-десерт можно ПОСЛЕ полноценного завтрака или обеда.
- Подслащенные и обезжиренные йогурты с наполнителями. Выбирайте нормальную жирность, ягоды можно добавить самостоятельно.
- Батончики: финики, курага, изюм в миксе с овсянкой и орехами нужны когда мы поднимаемся на Эльбрус, идем вокруг Монблана или переплываем Босфор. Иначе такое количество фруктозы с жиром человеку не идет на пользу.
- Переработанное мясо: колбасы, сосиски, паштеты – не еда.
- Сладкие кофейные напитки. Капучино с сиропом, фраппе, карамельные макьято – трехдневная доза сахара. Выбирайте фильтр кофе, эспрессо.
Яйца питательный и полезный вариант завтрака / Фото Unsplash
Какие завтраки полезны для вашего здоровья и самочувствия:
- яичница, салат, оливки, тост или гречка, миндаль, клубника;
- омлет со шпинатом, козьим сыром, 2 вида овощей, черный шоколад;
- киноа-салат с авокадо, + зелень, овощи, черри, оливки, семена;
- со вчера запеченный батат или картофель, соленая семга или хамон, огурец, редис, конопляные ядра и листья салата;
- банановые оладьи (2 банана + 1 яйцо, можно немного льняной или ореховой муки) и ягоды;
- ролл с кукурузным коржом и яичным салатом внутри: перец, томат, 2 – 3 отварных яйца, оливки, зелень, горчица.