Нутрициолог, консультант по питанию Анастасия Голобородько рассказала, что на завтрак можно выбирать разную пищу, но ту, которая работает "на нас". Запускает дизайн дня для пищеварения, гормонов и выключает поисковый режим сладкого и потерю энергии.

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  1. Сладкие и сахарные злаки, хлопья, гранола, открытые зерна в сахаре.
     
  2. Оладьи, панкейки и вафли: отбеленная мука, сахар и жарка в масле – калорийно и пусто по наполнению.


Сиропы, жареная овсянка – не лучший вариант завтрака / Фото Unsplash

  1. Тост с маслом. Хотя бы добавьте яйцо, авокадо, семгу и зелень.
     
  2. Маффины, сахар – рафинированная мука + жир
     
  3. Фруктовые соки и фреши. Куча сахара без клетчатки. Лучше выбирать соки – овощные и зеленые, смузи – ягодные и НЕ магазинные.
     
  4. Выпечка: круассаны, донаты, булки. Мини-десерт можно ПОСЛЕ полноценного завтрака или обеда.
     
  5. Подслащенные и обезжиренные йогурты с наполнителями. Выбирайте нормальную жирность, ягоды можно добавить самостоятельно.
     
  6. Батончики: финики, курага, изюм в миксе с овсянкой и орехами нужны когда мы поднимаемся на Эльбрус, идем вокруг Монблана или переплываем Босфор. Иначе такое количество фруктозы с жиром человеку не идет на пользу.
     
  7. Переработанное мясо: колбасы, сосиски, паштеты – не еда.
     
  8. Сладкие кофейные напитки. Капучино с сиропом, фраппе, карамельные макьято – трехдневная доза сахара. Выбирайте фильтр кофе, эспрессо.


Яйца питательный и полезный вариант завтрака​ / Фото Unsplash

Какие завтраки полезны для вашего здоровья и самочувствия:

  • яичница, салат, оливки, тост или гречка, миндаль, клубника;
  • омлет со шпинатом, козьим сыром, 2 вида овощей, черный шоколад;
  • киноа-салат с авокадо, + зелень, овощи, черри, оливки, семена;
  • со вчера запеченный батат или картофель, соленая семга или хамон, огурец, редис, конопляные ядра и листья салата;
  • банановые оладьи (2 банана + 1 яйцо, можно немного льняной или ореховой муки) и ягоды;
  • ролл с кукурузным коржом и яичным салатом внутри: перец, томат, 2 – 3 отварных яйца, оливки, зелень, горчица.