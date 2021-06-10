Нутрициолог, консультант по питанию Анастасия Голобородько рассказала, что на завтрак можно выбирать разную пищу, но ту, которая работает "на нас". Запускает дизайн дня для пищеварения, гормонов и выключает поисковый режим сладкого и потерю энергии.

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Сладкие и сахарные злаки, хлопья, гранола, открытые зерна в сахаре.

Оладьи, панкейки и вафли: отбеленная мука, сахар и жарка в масле – калорийно и пусто по наполнению.



Сиропы, жареная овсянка – не лучший вариант завтрака / Фото Unsplash

Тост с маслом. Хотя бы добавьте яйцо, авокадо, семгу и зелень.

Маффины, сахар – рафинированная мука + жир

Фруктовые соки и фреши. Куча сахара без клетчатки. Лучше выбирать соки – овощные и зеленые, смузи – ягодные и НЕ магазинные.

Выпечка: круассаны, донаты, булки. Мини-десерт можно ПОСЛЕ полноценного завтрака или обеда.

Подслащенные и обезжиренные йогурты с наполнителями. Выбирайте нормальную жирность, ягоды можно добавить самостоятельно.

Батончики: финики, курага, изюм в миксе с овсянкой и орехами нужны когда мы поднимаемся на Эльбрус, идем вокруг Монблана или переплываем Босфор. Иначе такое количество фруктозы с жиром человеку не идет на пользу.

Переработанное мясо: колбасы, сосиски, паштеты – не еда.

Сладкие кофейные напитки. Капучино с сиропом, фраппе, карамельные макьято – трехдневная доза сахара. Выбирайте фильтр кофе, эспрессо.



Яйца питательный и полезный вариант завтрака​ / Фото Unsplash

Какие завтраки полезны для вашего здоровья и самочувствия: