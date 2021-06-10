Как НЕ надо: 10 вариантов завтраков, которые вредят вашему здоровью

Завтрак – важный прием пищи, организм должен получить достаточно белка, клетчатки и растительных жиров. Хуже всего – не завтракать вообще, лучше всего – выбирать функциональную пищу, которая "работает на организм".

Нутрициолог, консультант по питанию Анастасия Голобородько рассказала, что на завтрак можно выбирать разную пищу, но ту, которая работает "на нас". Запускает дизайн дня для пищеварения, гормонов и выключает поисковый режим сладкого и потерю энергии.

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Сладкие и сахарные злаки, хлопья, гранола, открытые зерна в сахаре.

Оладьи, панкейки и вафли: отбеленная мука, сахар и жарка в масле – калорийно и пусто по наполнению.



Сиропы, жареная овсянка – не лучший вариант завтрака / Фото Unsplash

Тост с маслом. Хотя бы добавьте яйцо, авокадо, семгу и зелень.

Маффины, сахар – рафинированная мука + жир

Фруктовые соки и фреши. Куча сахара без клетчатки. Лучше выбирать соки – овощные и зеленые, смузи – ягодные и НЕ магазинные.

Выпечка: круассаны, донаты, булки. Мини-десерт можно ПОСЛЕ полноценного завтрака или обеда.

Подслащенные и обезжиренные йогурты с наполнителями. Выбирайте нормальную жирность, ягоды можно добавить самостоятельно.

Батончики: финики, курага, изюм в миксе с овсянкой и орехами нужны когда мы поднимаемся на Эльбрус, идем вокруг Монблана или переплываем Босфор. Иначе такое количество фруктозы с жиром человеку не идет на пользу.

Переработанное мясо: колбасы, сосиски, паштеты – не еда.

Сладкие кофейные напитки. Капучино с сиропом, фраппе, карамельные макьято – трехдневная доза сахара. Выбирайте фильтр кофе, эспрессо.



Яйца питательный и полезный вариант завтрака​ / Фото Unsplash

Какие завтраки полезны для вашего здоровья и самочувствия: