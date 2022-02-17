Как НЕ надо оказывать первую помощь: самые распространенные ошибки, которые могут дорого стоить

Умение оказывать домедицинскую помощь нужно и важно. Однако, как это делать правильно и так, чтобы не навредить человеку.

Директор и инструктор "курсов первой помощи "САВ" Василий Кашуба рассказал в интервью 24 каналу о самых распространенных ошибках, которые допускают люди во время оказания первой помощи чаще всего.

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Первое – страх оказывать домедицинскую помощь

По словам инструктора, люди часто даже не подходят, чтобы помочь человеку – все из-за страха навредить – поломать ребра, или неправильно сделать искусственное дыхание.

Но бояться не нужно, этому надо научиться! Если человек будет уметь это делать (оказывать домедицинскую помощь), то проблем совсем не возникнет,

– считает Василий Кашуба.

Частая ошибка – приводить в чувство обморочных

Нужно понять, что человеку и так уже плохо, его может не стать, если просто бояться и не оказывать помощи.

Василий Кашуба также рассказал, что очень часто люди не знают, как действовать, если рядом человек потерял сознание.

Василий Кашуба-инструктор по оказанию первой помощи "Люди пытаются поставить человека без сознания на ноги, да что-то нюхать, пытаются таким образом привести его в чувство. Не нужно этого делать".

Инструктор объяснил, что таким образом мозг перешел в защитную реакцию – перевел человека в горизонтальное положение. Для того чтобы действительно помочь человеку, его нужно перевернуть на бок, но не приводить принудительно в чувство. И, конечно, вызвать скорую.

Неправильные действия во время эпилептического припадка

Также часто люди не умеют правильно помочь человеку, у которого судорожные эпилептические припадки.

Очень часто люди пытаются открыть рот человеку, что-то там хотят вытащить, добраться до языка – этого не нужно делать,

– подчеркнул инструктор.

И объяснил, что нужно подождать пока судорожный припадок закончится. Он всегда заканчивается, ориентировочно за минуту. Далее послушать дышит ли человек, если дышит – перевернули на бок, если не дышит – начать сердечно-легочную реанимацию.

Как правильно оказывать первую помощь: видеоинструкция