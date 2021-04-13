Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, откуда собираются взять 6,5 миллиарда гривен на вакцины. Именно этой суммы не хватает для закупки из-за недостатка госфинансирования.

Украине не хватает еще 6,5 миллиарда гривен для закупки необходимых вакцин. Относительно их покупки уже заключены договоры с соответствующими компаниями.

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Почему возникла нехватка финансирования

По словам Степанова, когда формировали госбюджет на 2021 год Минздрав просил на закупку вакцин более 15 миллиардов гривен. Впрочем, из этой суммы получили почти в четыре раза меньше – 4 миллиарда гривен.

Необходимые деньги на покупку вакцин "одолжат" из денег, которые выделили на покупку вакцин в четвертом квартале, то есть до конца 2021 года.

Чтобы не вносить изменения в Госбюджет и не терять время, мы решили временно перевести эту сумму с четвертого квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин,

– пояснил министр Минздрава.

Степанов отмечает: деньги переведут временно. После Министерство финансов имеет обязательство вернуть эту сумму обратно.

Обратите внимание! Национальная служба здоровья Украины предупреждала, что в проекте государственного бюджета на 2021 год на вакцинацию от коронавируса заложена недостаточная сумма средств.

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