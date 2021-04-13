Не надо разводить зраду, – Степанов о деньгах, которых не хватает на вакцины
Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, откуда собираются взять 6,5 миллиарда гривен на вакцины. Именно этой суммы не хватает для закупки из-за недостатка госфинансирования.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Украине не хватает еще 6,5 миллиарда гривен для закупки необходимых вакцин. Относительно их покупки уже заключены договоры с соответствующими компаниями.
Важно Все, кто сейчас вакцинируются препаратом CoronaVac, гарантированно получат вторую дозу
Почему возникла нехватка финансирования
По словам Степанова, когда формировали госбюджет на 2021 год Минздрав просил на закупку вакцин более 15 миллиардов гривен. Впрочем, из этой суммы получили почти в четыре раза меньше – 4 миллиарда гривен.
Необходимые деньги на покупку вакцин "одолжат" из денег, которые выделили на покупку вакцин в четвертом квартале, то есть до конца 2021 года.
Чтобы не вносить изменения в Госбюджет и не терять время, мы решили временно перевести эту сумму с четвертого квартала Программы медицинских гарантий на закупку вакцин,
– пояснил министр Минздрава.
Степанов отмечает: деньги переведут временно. После Министерство финансов имеет обязательство вернуть эту сумму обратно.
Вакцинация в Украине: главное
- За минувшие сутки в Украине против COVID-19 привили 10 135 человек.
- Всего с начала кампании по вакцинации провели 388 404 прививки.
- Только 5 человек получили две дозы вакцины, их них – двое первую дозу получили за рубежом.
- 13 апреля в Украине начали прививать китайским препаратом CoronaVac.
- Недавно Украина заключила договор с американской корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19. Первая партия должна прийти уже на следующей неделе.
- Украина – член глобальной инициативы COVAX. Она направлена на равномерное разделение вакцин между странами, которые сами не могут ее производить. Поэтому в целом мы получим 8 миллионов доз.
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