Не наклоняйте голову назад, когда у ребенка кровоточит из носа: парамедик объяснила почему

Австралийский парамедик и мать двоих детей рассказала, почему так важно не наклонять голову малыша назад, когда у него кровоточит из носа. Чтобы объяснить это, она сняла несколько шокирующее видео.

В то же время эксперты уверяют, что у детей кровотечение из носа обычно не является признаком чего-то серьезного. Это может быть вызвано различными факторами, в частности, ковырянием в носу, слишком сильным продуванием или же чрезмерной сухостью в носовой полости.

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Почему нельзя наклонять голову назад

В учебном видео врач использовала манекен, чтобы показать, что происходит, когда откинуть голову назад. Заложив одну ноздрю тампоном, в другую она заливает шприцем жидкость, напоминающую кровь. Затем медик вытаскивает мешочек из середины манекена и показывает сколько жидкости там насобиралось.

Если откинуть голову назад, кровь попадет в желудок или легкие, что может вызвать рвоту или аспирацию (попадание в трахею и бронхи – 24 канал) у вашего малыша. Поэтому помните, голову нужно наклонять вперед,

– подчеркнула парамедик.

Как действовать при носовых кровотечениях

В рекомендациях Национальной службы здравоохранения Великобритании сказано:

При кровотечении из носа следует сесть и наклониться вперед.

В течение 10 – 15 минут зажать нос чуть выше ноздрей, чтобы иметь возможность дышать.

Также может помочь пакет со льдом или замороженными продуктами, который нужно приложить на верхнюю часть носа. Но в то же время в ведомстве отмечают, что доказательства того, что это действительно действует, не слишком веские.

Когда следует обратиться к врачу

Хотя большинство носовых кровотечений проходят без помощи врачей, однако некоторые случаи нуждаются в медицинской помощи. Обратитесь к врачу, если: