В ведомстве подчеркнули, что алкоголь также может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, что является одним из самых тяжелых осложнений COVID-19. Кроме этого, есть прямая зависимость развития опасных заболеваний от полученных доз алкоголя. К примеру, чем больше спиртного вы употребляете, тем выше становится риск возникновения шести видов рака.

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Как меньше пить на праздники

Избегайте соблазна. Если определенные люди или места побуждают вас к выпивке, старайтесь их избегать или практикуйте способы вежливого отказа.

Злоупотребление алкоголем часто является ошибочной попыткой справиться со стрессом. Найдите здоровые способы, например, прогулки на свежем воздухе, спорт, медитация или другие техники расслабления.

По возможности замените алкогольные напитки безалкогольными аналогами.

Что нельзя делать при похмелье

Пить алкоголь, если у вас похмелье. Этот способ не работает! Не употребляйте алкогольные напитки не менее 48 часов после того, как много выпили.

Есть жирную пищу. Жирная пища может навредить и без того раздраженному желудку, вызвать или усилить тошноту, что только ухудшит ваше самочувствие. Отдайте предпочтение легким блюдам в небольшом количестве: кисломолочным продуктам или заваренным овсяным хлопьям.

Пить кофе. Кофеин может привести к еще большему обезвоживанию организма. Зато обязательно нужно пить больше воды – это поможет вывести алкоголь и поддержать водный баланс.

Пропускать приемы пищи. Когда вас тошнит и даже не хочется вставать с постели, отказ от еды может показаться хорошей идеей. Однако это может привести к снижению уровня сахара в крови и ухудшить ваше самочувствие.

Отсыпаться весь следующий день. Лучшее, что вы можете сделать для себя на следующее утро – встать с постели и начать двигаться. Алкоголь выводится из организма двумя способами: с мочой и дыханием. Так что вставайте и гуляйте. Прогулка на свежем воздухе поможет улучшить самочувствие.

Пить спортивные напитки с электролитами или даже ставить капельницы, чтобы восстановить электролитный баланс. Исследования не выявили связи между степенью нарушения электролитного баланса и тяжестью похмелья или влиянием добавленных электролитов на тяжесть похмелья. У большинства людей организм быстро восстанавливает баланс электролитов как только прекращается действие алкоголя.

Что помогает при похмелье

Время. Для того, чтобы прошли последствия употребления алкоголя, вы должны дождаться, пока организм полностью выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя и пока восстановятся уровень жидкости, воспаленные ткани и мозговая активность. Эти процессы ускорить невозможно.