Матрасы грязнющие и в дырках

Больше всего пациенты жаловались на матрасы, на которых им приходилось спать. Они были все в желтых пятнах, дырках, а местами даже начали гнить.

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Все вонючее, грязное, за*цано. На таких матрасах спят люди после операции,

– сказал автор видео.

На кадрах видно, что под застеленной постелью творится настоящий ужас. Все матрасы в желтых пятнах. Людей возмутил также рукомойник вместо душа в палате. Возле него даже не было зеркала: "Ни помыться, ни побритися".

Был в палате также и туалет, но без элементарной крышки и сиденья.

"Пытались выразить свое возмущение врачам. Нам нахамили, нагрубили. Сказали, если не нравится, чтобы из дома приносили", – возмутился пациент.

Автор видео надеется, что на ситуацию как-то отреагирует президент Владимир Зеленский. Ведь Кривой Рог – родной город главы государства.

Смотрите шокирующее видео из больницы Кривого Рога:

Реакция пользователей сети

Жители Кривого Рога в комментариях к видео возмутились условиями в больнице. В то же время они отметили, что такой ужас не только в отделении хирургии, но и по всей больнице.