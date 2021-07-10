Матрасы грязнющие и в дырках
Больше всего пациенты жаловались на матрасы, на которых им приходилось спать. Они были все в желтых пятнах, дырках, а местами даже начали гнить.
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Все вонючее, грязное, за*цано. На таких матрасах спят люди после операции,
– сказал автор видео.
На кадрах видно, что под застеленной постелью творится настоящий ужас. Все матрасы в желтых пятнах. Людей возмутил также рукомойник вместо душа в палате. Возле него даже не было зеркала: "Ни помыться, ни побритися".
Был в палате также и туалет, но без элементарной крышки и сиденья.
"Пытались выразить свое возмущение врачам. Нам нахамили, нагрубили. Сказали, если не нравится, чтобы из дома приносили", – возмутился пациент.
Автор видео надеется, что на ситуацию как-то отреагирует президент Владимир Зеленский. Ведь Кривой Рог – родной город главы государства.
Смотрите шокирующее видео из больницы Кривого Рога:
Реакция пользователей сети
Жители Кривого Рога в комментариях к видео возмутились условиями в больнице. В то же время они отметили, что такой ужас не только в отделении хирургии, но и по всей больнице.
- "Все хорошо! Терпеть, терпеть и только терпеть".
- "Все для людей".
- "У них еще и тараканы водятся".
- "Это ужас, но наличие хороших матрасов не от врачей зависит".
- "Надо тех, что управляют здравоохранением в Кривом Роге, положить на эти вонючие матрасы. Пусть почувствуют".