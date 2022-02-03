Кроме того, новый штамм характеризуется большей заразностью. Именно поэтому в эксперты призывают не только к вакцинации, но и соблюдать карантинные меры.

Внимание В ВОЗ рассказали, как быстро распространяется подвид Омикрона

Вакцинированным также стоит придерживаться противоэпидемических правил,

– подчеркнули в сообщении.

Как не заразиться штаммом Омикрон

Обязательно вакцинируйтесь и получите бустерную дозу прививки против COVID-19

Вакцинированные люди также могут заразиться коронавирусом. Возможно, с меньшей вероятностью, как и передать вирус другим. Бустерные вакцины могут уменьшить этот процесс. Даже если привитый человек заразится, его состояние и выздоровление пройдет легче.

Придерживайтесь противоэпидемических правил

Носите маски, избегайте скопления людей, тщательно мойте руки, избегайте физических контактов, соблюдайте социальную дистанцию.

Отложите поход в заведения общественного питания

Медики отмечают, что не стоит рисковать из-за высокой волны заражений. Омикроном легко заразиться в ресторане. Особенно, если вы сидите слишком близко к другим посетителям, а помещение плохо проветривается. Заказывайте еду с собой.

Воздержитесь от туристических путешествий до стабилизации ситуации

"Если же необходимость в поездках превышает риски, соблюдайте карантинные меры", – отметили в сообщении.

Внимание! Исследование американских ученых показало, что люди, инфицированные штаммом Омикрон, по сравнению с Дельта, вдвое реже нуждаются в госпитализации и примерно на 75% реже попадают в реанимацию. Но это не повод забывать об элементарных карантинных мерах, которые могут уберечь вашу жизнь.



Симптомы исходного штамма Омикрон / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Кто чаще заражается штаммом Омикрон – видео