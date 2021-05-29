Общественный транспорт является местом большого скопления людей, именно поэтому во время усиления карантинных мер правительства многих стран приняли решение об остановке общественного транспорта. Исключение сделали для такси, ведь здесь риски инфицироваться меньше.

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Почему такси – более безопасный транспорт, чем другие

Во время пользования общественным транспортом иногда сложно соблюдать физическое дистанцирование. Потенциальный риск заразиться в автобусе или метро зависит от того, насколько они заполнены пассажирами.

В такси, кроме водителя, нет людей, которые могут быть потенциальными носителями коронавируса. Это уже уменьшает вероятность заражения.

Впрочем есть и другие факторы: как хорошо проветривается салон, как долго вы едете, чисты ли поверхности, ведь если перед вами в такси ехал пассажир, который был носителем коронавируса, вероятность заболеть все же существует.

Как уменьшить риск, если в такси был носитель коронавируса

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, когда больные чихают или кашляют. В такси самое безопасное место – за водителем, ведь в случае, если водитель болен и будет кашлять – капли воздуха не попадут на пассажира.

Также есть риск "подхватить" коронавирус через инфицированные поверхности. Вирусные частицы могут попасть в организм через глаза, нос и рот или после прикосновения к загрязненному предмету.



Откройте окно во время поездки для лучшей циркуляции воздуха в авто / Фото Unsplash

Поэтому во время поездки в такси стоит как можно меньше касаться потенциально загрязненных поверхностей и предметов. После выхода из такси помните, что руками нельзя касаться лица, особенно глаз, рта и носа.

После поездки надо тщательно вымыть руки водой с мылом в течение 20 – 40 секунд или обработать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.

Важные правила поездки в такси во время пандемии:

Наденьте маску перед поездкой.

В случае, если водитель без маски, напомните ему о необходимости ношения маски.

Минимизируйте контакт с водителем: не говорите, оплачивайте поездку картой (на наличности могут храниться частицы вируса).

Не касайтесь лишний раз поверхностей в салоне авто.

По желанию можно использовать перчатки во время поездки, после – утилизировать их.

Откройте окно в авто. Циркуляция воздуха – лучший способ "обеззаразить" салон такси.

После выхода из авто не касайтесь руками лица. Снимите маску за завязки и выбросьте ее.

Тщательно вымойте руки или обработайте антисептиком.

Пользоваться услугами такси не только безопасно, но и выгодно! С картой eVisa от OTP Bank вы получите скидку 50% на поездки по городу или в аэропорт с Bolt. Кроме этого, OTP Bank позаботился о путешественниках: с картой eVisa вы сможете бесплатно пройти в залы LoungeKey и упаковать багаж в аэропорту Борисполь.

Во время пандемии COVID-19 такси Bolt создает безопасные условия для пассажиров. Сервис запустил услугу Isolated. Выбирая эту категорию, к вам прибудет авто, в котором установлена перегородка между водителем и пассажиром.

Водители компании Bolt обрабатывают дезинфицирующими средствами основные поверхности после каждой поездки и проветривают салон. Эти средства – необходимость во время пандемии.