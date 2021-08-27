Не потеря обоняния и вкуса: врач назвал новый первый симптом COVID-19 в Украине
Источник:ТСН
Все чаще новые случаи коронавируса в Украине случаются среди младшего населения. Первые симптомы недуга у них тоже отличаются от тех, что были в начале пандемии.
Так, в больницы стали попадать больные среднего и молодого возраста. У некоторых из них COVID-19 проходит в тяжелой форме. Это не наблюдалось во время первой волны эпидемии.
Обратите внимание Назвали симптомы COVID-19 у вакцинированных: кто чаще заражается
Кроме того, изменились и первые симптомы инфекции. Об этом рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.
По его словам, у пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусом, отсутствуют такие первые признаки как отсутствие обоняния и вкуса.
Увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта,
– отметил врач-инфекционист.
Медик отметил, что этого не наблюдалось так часто при предыдущей волне. Также у большинства больных сейчас тяжелые поражения легких.
Какие ранее были главные симптомы коронавируса / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала
Группа риска изменилась
Федоренко рассказал, что во львовскую больницу чаще попадают пациенты младшего возраста, не из группы риска.
"Коронавирусом теперь заболевают и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Вот, например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодого человека, которому всего 42 года. Такого во время первой волны не было", – отметил врач.