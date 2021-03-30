Национальная служба здоровья Украины начала проверять медицинские учреждения Укрзализныци, которым выделили деньги для лечения больных COVID-19. Все потому, что там отказались принимать пациентов.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 9 больницам Укрзализныци выделили 60 миллионов гривен дополнительного финансирования из государственного бюджета. Однако там не принимают больных коронавирусом.

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По словам главного санитарного врача, медучреждениям Укрзализныци выделили деньги для подготовки к госпитализации пациентов с COVID-19, ведь их определили как резервные.

У меня вопрос к владельцам: где эти деньги и почему мы не можем госпитализировать пациентов? С понедельника там работает аудит НСЗУ по проверке использования средств,

– заявил он.

Как рассказал Ляшко, больницы Укрзализныци являются ведомственными учреждениями. В частности, их внесли в перечень медучреждений, которые должны предоставлять помощь больным COVID-19.

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Главный санитарный врач также добавил, что после заключения контракта, НСЗУ выплатила деньги на закупку лекарств, кислородных концентраторов и средств индивидуальной защиты.

Что этому предшествовало