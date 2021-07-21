Не проходите мимо, – в Минздраве рассказали, что делать, если на улице кто-то потерял сознание

Особенно в жаркие летние дни часто возникают проблемы со здоровьем или внезапные потери сознания. В Министерстве здравоохранения посоветовали, как оказать первую медицинскую помощь, чтобы спасти чью-то и свою жизнь.

Профессиональную первую медицинскую помощь оказывают, конечно же, медики, но не всегда скорая может прибыть вовремя на место происшествия. Поэтому стоит знать, как провести простейшие медицинские мероприятия для спасения жизни.

Внимание Туберкулез и рак легких: чем опасно курение кальяна

"Если вы заметили на улице человека, который кажется на первый взгляд без сознания, – не проходите мимо. Убедитесь, действительно ли нужна ему помощь", – отметили в ведомстве.

Главные шаги помощи

1. Перед тем, как подходить к пострадавшему, убедитесь, что это безопасно для вас

Сначала в Минздраве советуют проверить, нет ли рядом агрессивных знакомых этого человека, собак, машин и острых предметов. Затем подойдите ближе к человеку и громко несколько раз спросите, нужна ли помощь.

​2. Дождитесь ответа

Если пострадавший отвечает и не хочет принимать помощь – не мешайте ему. Если же совсем не реагирует на возгласы и прикосновения – позовите кого-то из прохожих на помощь.

3. Проверьте дыхание и вызовите скорую

В ведомстве говорят, что нужно положить руку на грудь и наблюдать за подъемом грудной клетки в течение 10 секунд.

В течение этого времени вы должны увидеть и почувствовать по меньшей мере 2 подъема грудной клетки (вдохи),

– сообщили в Минздраве.

Не наклоняйтесь лицом к пострадавшему близко, поскольку существует риск передачи вирусной инфекции. Если же наблюдаете кровотечение – наденьте одноразовые перчатки, которые можно купить в ближайшей аптеке.

Если человек дышит самостоятельно – переверните его на бок и дождитесь скорую. Контролируйте дыхание пострадавшего каждые 2 минуты.

Вызовите скорую по номеру 103 или службу экстренной помощи – номер 112, или попросите кого-то это сделать. Надо четко описать состояние пострадавшего, примерный возраст, адрес, какую помощь оказываете и дождитесь приезда медиков.

4. Если человек не дышит

Тогда немедленно начинайте сердечно-легочную реанимацию – сделайте закрытый массаж сердца. Как это сделать:

обнажите грудную клетку пострадавшего;

зафиксируйте руки в замок, разместите их по центру грудной клетки, разогните руки в локтевых суставах;

делайте 30 нажатий основанием нижней ладони в центр грудной клетки с частотой примерно 2 натиски за 1 секунду на глубину 5 – 6 сантиметров, при этом не отрывайте руки от груди пострадавшего;

через каждые 2 минуты меняйтесь с теми, кто есть рядом.

"Вы можете не проводить искусственное дыхание, а выполнять лишь непрерывные нажатия, чтобы уберечься от передачи инфекций", – отметили в министерстве.