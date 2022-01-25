24 января регуляторы здравоохранения США заявили, что препараты на основе антител Regeneron и Eli Lilly больше не должны использоваться, потому что они не работают против штамма Омикрон, который в настоящее время доминирует в стране.
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Так, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что отзывает экстренное разрешение на оба препарата, которые были закуплены федеральным правительством и были введены миллионам больных COVID-19 гражданам.
В ведомстве добавили, что если препараты окажутся эффективными против будущих вариантов, то FDA может повторно разрешить их использование.
Устойчивость Омикрона к двум ведущим препаратам на основе моноклональных антител перевернула схему лечения COVID-19 в стране.
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- У врачей остались альтернативные методы лечения ранних случаев COVID-19, в том числе новые противовирусные таблетки от Pfizer и Merck, но их не хватает.
- Препарат антител от GlaxoSmithKline, который остается эффективным, тоже в дефиците.
- На днях регуляторные органы расширили использование ремдесивира.
FDA подчеркнуло, что на Омикрон приходится более 99% случаев заражения коронавирусом в США, что делает эффективность антител для лечения COVID-19 "крайне маловероятным". Агентство заявило, что ограничение использования Regeneron и Eli Lilly устранит и ненужные побочные эффекты лекарств, включая аллергические реакции.