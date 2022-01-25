Не работают против Омикрона: в США прекратили использование некоторых COVID-лекарств

FDA прекращает использование препаратов на основе антител, которые не работают против штамма Омикрон. Речь идет о моноклональных антителах Regeneron и Eli Lilly.

24 января регуляторы здравоохранения США заявили, что препараты на основе антител Regeneron и Eli Lilly больше не должны использоваться, потому что они не работают против штамма Омикрон, который в настоящее время доминирует в стране.

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Так, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что отзывает экстренное разрешение на оба препарата, которые были закуплены федеральным правительством и были введены миллионам больных COVID-19 гражданам.

В ведомстве добавили, что если препараты окажутся эффективными против будущих вариантов, то FDA может повторно разрешить их использование.

Устойчивость Омикрона к двум ведущим препаратам на основе моноклональных антител перевернула схему лечения COVID-19 в стране.

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У врачей остались альтернативные методы лечения ранних случаев COVID-19, в том числе новые противовирусные таблетки от Pfizer и Merck, но их не хватает.

Препарат антител от GlaxoSmithKline, который остается эффективным, тоже в дефиците.

На днях регуляторные органы расширили использование ремдесивира.

FDA подчеркнуло, что на Омикрон приходится более 99% случаев заражения коронавирусом в США, что делает эффективность антител для лечения COVID-19 "крайне маловероятным". Агентство заявило, что ограничение использования Regeneron и Eli Lilly устранит и ненужные побочные эффекты лекарств, включая аллергические реакции.

препараты на основе антител не заменяют вакцинацию. Как правило, их назначали для наиболее уязвимых групп населения, включая пожилых людей, реципиентов трансплантатов и людей с такими заболеваниями, как болезни сердца и диабет.