В Украину прибыла первая партия индийской вакцины AstraZeneca – 500 тысяч доз. Впоследствии страна получит следующие партии. Вакцинироваться рекомендуют всем, кроме беременных и детей.

Дело в том, что нет исследований, которые бы показали, что этой категории не будут угрожать существенные побочные реакции от вакцины. Об этом сказал врач-иммунолог Борис Донской.

Интересно В Украину прибыла первая партия вакцин против COVID-19 от AstraZeneca: фото

Врач объяснил, что побочные реакции есть от всех препаратов, однако они, как правило, минимизированы. Однако определенным категориям не стоит рисковать.

Поскольку нет показаний и исследований этих препаратов на детях и беременных – мы не можем советовать этим группам (вакцинироваться – 24 канал). Не стоит этого делать, пока мы не выясним, есть ли какое-то влияние,

– заверил Донской.

В то же время он подчеркнул, что вакцина от COVID-19 хоть и имеет риск побочных эффектов, и все же прививка является оправданной.

Справка. В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин против COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.



Этапы вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала