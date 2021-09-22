Не теряют вкус и обоняние: теперь у COVID-больных преобладают расстройства желудка

У людей, которых госпитализируют с коронавирусом на Прикарпатье, сейчас преобладают расстройства кишечно-желудочного тракта. Потеря вкуса и обоняния теперь случается редко.

Об этом рассказал исполнитель обязанностей директора КНП "Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница" Николай Стовбан.

Интересно Дефицит витамина D во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией

Преобладают расстройства кишечно-желудочного тракта и простудные симптомы, плюс – повышенная температура. Делаем ПЦР-тест и подтверждается коронавирус. Редко наблюдаем потерю вкуса и обоняния у этих пациентов, как было раньше,

– рассказал Николай Стовбан.

Ситуация с коронавирусом в регионе

Стовбан сообщил, что сейчас в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу ежедневно госпитализируют 5 – 6 человек. В медучреждении есть 170 койко-мест, 110 из которых заняты больными.

Реанимация занята полностью. Сейчас здесь преобладают люди старшего возраста, и все они не вакцинированы,

– сообщил Стовбан.