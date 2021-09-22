Не теряют вкус и обоняние: теперь у COVID-больных преобладают расстройства желудка
Источник:Укринформ
У людей, которых госпитализируют с коронавирусом на Прикарпатье, сейчас преобладают расстройства кишечно-желудочного тракта. Потеря вкуса и обоняния теперь случается редко.
Об этом рассказал исполнитель обязанностей директора КНП "Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница" Николай Стовбан.
Интересно Дефицит витамина D во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией
Преобладают расстройства кишечно-желудочного тракта и простудные симптомы, плюс – повышенная температура. Делаем ПЦР-тест и подтверждается коронавирус. Редко наблюдаем потерю вкуса и обоняния у этих пациентов, как было раньше,
– рассказал Николай Стовбан.
Ситуация с коронавирусом в регионе
Стовбан сообщил, что сейчас в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу ежедневно госпитализируют 5 – 6 человек. В медучреждении есть 170 койко-мест, 110 из которых заняты больными.
Реанимация занята полностью. Сейчас здесь преобладают люди старшего возраста, и все они не вакцинированы,
– сообщил Стовбан.
- За минувшие сутки, 21 сентября, на Прикарпатье обнаружили 192 новых больных COVID-19.
- 48 пациентов выписали. К сожалению, еще 6 инфицированных умерли.