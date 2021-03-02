Ученые обнаружили новые гены, которые связаны с риском развития язвенной болезни. Оказалось, что существует генетическая связь между этой болезнью и депрессией.

Почему возникает язва

Основная причина развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – инфекция Helicobacter pylori. Большая часть населения планеты – носители этой бактерии, однако язва развивается далеко не у всех. Сейчас основной вид лечения этой болезни – антибактериальная терапия.

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До открытия роли H.pylori в развитии язвенной болезни одной из важнейших ее причин считался стресс. С тех пор взгляд на главную причину болезни и на подход к лечению изменился. Однако авторы нового исследования считают, что в настоящее время необходимо пересмотреть факторы образа жизни на риск язвы.

Новое исследование

Австралийские ученые провели крупное генетическое исследование, в которое они включили более 450 тысяч человек, данные о которых хранит британский биобанк (UK Biobank). Авторы исследования сравнили особенности генома этих людей с риском появления у них язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.

Ученые обнаружили восемь генетических вариантов, при которых риск развития язвы увеличивался. Оказалось, что шесть из них были связаны с увеличением вероятности инфицирования H.pylori. Авторы исследования отметили, что физиологический механизм, за который отвечает один из этих генов, уже используется как мишень для лечения язвенной болезни. Остальные гены могут дать идеи для разработки новых видов терапии.

Язва и депрессия

Отдельно авторы исследования изучили связь между большим депрессивным расстройством и язвенной болезнью. Для этого они использовали метод менделевской рандомизации: проверили, как часто в течение жизни язвенная болезнь развивается у людей, которые являются носителями генов депрессии и генов язвы.

Ученые пришли к выводу, что при депрессии повышен риск язвенной болезни. Они указывают, что при лечении людей с большим депрессивным расстройством врачам нужно обращать внимание на симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Это может помочь в ранней диагностике.