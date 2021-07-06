Какие "сюрпризы" могут ждать путешественников
Среди них, в частности, пищевые отравления, клещи и даже малярия. Об этом рассказала руководитель отдела статистики и анализа Центра общественного здоровья Минздрава Екатерина Матюшкина.
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Пищевые отравления и острые кишечные инфекции
Пожалуй, это один из самых неприятных "подарков", которые могут настигнуть туриста. В частности, за 5 месяцев 2021 года в Украине уже зарегистрировали 12,5 тысячи случаев таких инфекций и 30 групповых вспышек. Заболели 263 человека, из них – 237 детей. В общем:
- 14 вспышек установленной и неустановленной этиологии;
- 10 вспышек ротавирусного энтерита;
- 5 вспышек сальмонеллеза;
- 1 вспышка вирусного гепатита A – тогда пострадали 17 человек, вернувшихся с отдыха в Египте.
Преобладали вспышки в детских дошкольных учреждениях (63%) и школах (13%). Остальные вспышки произошли в быту и, вероятно, были связаны с заведениями общественного питания. В частности, в этом году уже зарегистрировали 2 вспышки инфекции в детских лагерях в Одесской и Николаевской областях.
- высокая температура;
- снижение или отсутствие аппетита;
- астения;
- диарея;
- боль в животе;
- вздутие живота;
- тошнота и рвота;
- холодный липкий пот;
- низкое давление;
- учащенное сердцебиение.
Поэтому стоит помнить, что детей нужно обучать правилам личной гигиены перед тем, как отправить на отдых.
Первая помощь при пищевом отравлении / инфографика 24 канала
Ботулизм
Другая проблема – ботулизм. Это тяжелое токсическое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Поэтому туристам стоит не забывать о безопасности пищевых продуктов. Желательно избегать уличной еды, не употреблять сырую и термически необработанную пищу.
За 5 месяцев 2021 года в Украине зарегистрировали 43 случая ботулизма, среди заболевших – 1 ребенок. К сожалению, 6 взрослых умерли.
Вероятные пищевые продукты, которые привели к заболеванию:
- вяленая и соленая пресноводная и морская рыба;
- мясные, рыбные, овощные, грибные консервы;
- другие мясные изделия.
От отравления грибами пострадали 35 человек, в том числе 12 детей. Трое пострадавших, в том числе 2 ребенка, умерли.
- тошнота;
- рвота;
- характерная боль в животе;
- жидкий стул без патологических примесей;
- нарушение зрения;
- жажда, сухость слизистых оболочек;
- расстройство глотания;
- сильная головная боль;
- головокружение;
- бессонница;
- астения;
- повышение температуры тела;
- ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке.
Укусы клещей
Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма – одна из клещевых инфекций, которая чаще всего случается в Украине.
В частности, в 2020 году зарегистрировали 2 745 больных этим недугом. А за 5 месяцев 2021 года – 234 больных (почти вдвое меньше, чем в прошлом году).
Симптомы болезни Лайма / инфографика 24 канала
Экзотические болезни: как уберечься от них
Самые распространенные случаи завозных заболеваний в Украине – это малярия, лейшманиоз, лихорадки (чикунгунья, денге, Западного Нила) и холера. Большинство из них передаются через укусы насекомых.
Основная профилактика одинакова – использовать сетку на окнах в помещениях, защищать тело, не выходить в часы наибольшей активности насекомых – утром и в сумерках. Против холеры и других кишечных инфекций поможет потребление безопасной воды и пищевых продуктов.
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Предотвратить малярию
Ежегодно в Украине регистрируют до 40–50 завезенных случаев малярии. К сожалению, до 10% пациентов умирают.
Профилактика малярии предусматривает 2 пути:
- профилактика укусов комаров;
- химиопрофилактика противомалярийными препаратами.