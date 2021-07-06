Не только COVID-19: какие еще болезни могут вас постигнуть в путешествиях

6 июля 2021 , 11:57
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Источник:

Центр общественного здоровья

Лето – идеальная пора для отпусков. Вместе с тем, путешественникам стоит быть осторожными и помнить, что, кроме коронавируса, их здоровью и жизни могут угрожать и другие болезни.

Какие "сюрпризы" могут ждать путешественников

Среди них, в частности, пищевые отравления, клещи и даже малярия. Об этом рассказала руководитель отдела статистики и анализа Центра общественного здоровья Минздрава Екатерина Матюшкина.

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Пищевые отравления и острые кишечные инфекции

Пожалуй, это один из самых неприятных "подарков", которые могут настигнуть туриста. В частности, за 5 месяцев 2021 года в Украине уже зарегистрировали 12,5 тысячи случаев таких инфекций и 30 групповых вспышек. Заболели 263 человека, из них – 237 детей. В общем:

  • 14 вспышек установленной и неустановленной этиологии;
  • 10 вспышек ротавирусного энтерита;
  • 5 вспышек сальмонеллеза;
  • 1 вспышка вирусного гепатита A – тогда пострадали 17 человек, вернувшихся с отдыха в Египте.

Преобладали вспышки в детских дошкольных учреждениях (63%) и школах (13%). Остальные вспышки произошли в быту и, вероятно, были связаны с заведениями общественного питания. В частности, в этом году уже зарегистрировали 2 вспышки инфекции в детских лагерях в Одесской и Николаевской областях.

 
Пищевые отравления – симптомы
  • высокая температура;
  • снижение или отсутствие аппетита;
  • астения;
  • диарея;
  • боль в животе;
  • вздутие живота;
  • тошнота и рвота;
  • холодный липкий пот;
  • низкое давление;
  • учащенное сердцебиение.

Поэтому стоит помнить, что детей нужно обучать правилам личной гигиены перед тем, как отправить на отдых.


Первая помощь при пищевом отравлении / инфографика 24 канала

Ботулизм

Другая проблема – ботулизм. Это тяжелое токсическое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Поэтому туристам стоит не забывать о безопасности пищевых продуктов. Желательно избегать уличной еды, не употреблять сырую и термически необработанную пищу.

За 5 месяцев 2021 года в Украине зарегистрировали 43 случая ботулизма, среди заболевших – 1 ребенок. К сожалению, 6 взрослых умерли.

Вероятные пищевые продукты, которые привели к заболеванию:

  • вяленая и соленая пресноводная и морская рыба;
  • мясные, рыбные, овощные, грибные консервы;
  • другие мясные изделия.

От отравления грибами пострадали 35 человек, в том числе 12 детей. Трое пострадавших, в том числе 2 ребенка, умерли.

 
Ботулизм – симптомы
  • тошнота;
  • рвота;
  • характерная боль в животе;
  • жидкий стул без патологических примесей;
  • нарушение зрения;
  • жажда, сухость слизистых оболочек;
  • расстройство глотания;
  • сильная головная боль;
  • головокружение;
  • бессонница;
  • астения;
  • повышение температуры тела;
  • ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке.

Укусы клещей

Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма – одна из клещевых инфекций, которая чаще всего случается в Украине.

В частности, в 2020 году зарегистрировали 2 745 больных этим недугом. А за 5 месяцев 2021 года – 234 больных (почти вдвое меньше, чем в прошлом году).


Симптомы болезни Лайма / инфографика 24 канала

Экзотические болезни: как уберечься от них

Самые распространенные случаи завозных заболеваний в Украине – это малярия, лейшманиоз, лихорадки (чикунгунья, денге, Западного Нила) и холера. Большинство из них передаются через укусы насекомых.

Основная профилактика одинакова – использовать сетку на окнах в помещениях, защищать тело, не выходить в часы наибольшей активности насекомых – утром и в сумерках. Против холеры и других кишечных инфекций поможет потребление безопасной воды и пищевых продуктов.

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Предотвратить малярию

Ежегодно в Украине регистрируют до 40–50 завезенных случаев малярии. К сожалению, до 10% пациентов умирают.

Профилактика малярии предусматривает 2 пути:

  1. профилактика укусов комаров;
  2. химиопрофилактика противомалярийными препаратами.
Внимание! Самолечение категорически запрещено, поскольку даже при правильном лечении, но позднем обращении, каждый десятый в Украине, к сожалению, умирает.
Автор: Аліна Оліховська