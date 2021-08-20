Не только COVID-19: от чего чаще всего умирали украинцы в 2021 году

С начала 2021 года в Украине умерли 349 041 человек. При этом – 49 077 человек только в июне. Причины на это случаются очень разные.

В частности, болезни сердца, инсульт, рак и пандемия коронавируса уносят жизни наших граждан. Они рассказали о количестве умерших за январь – июнь 2021 года.

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Сердечные болезни

По данным статистического ведомства, наиболее частая причина смерти с начала года – болезни системы кровообращения. Всего от них умерло 217 894 человек, в том числе:

от ишемической болезни сердца – 152 062 человек;

от цереброваскулярных болезней (инсульта) – 41 834 человек.

Рак

По официальной информации, злокачественные новообразования, то есть рак, – унес жизни 36 441 гражданина. Только в июне из них – 1 762 человек умерли.

Инфекционные и паразитарные болезни

По данным Госстата, за январь – июнь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3 223 человек, среди них:

туберкулез – 1 499 человек;

от СПИДа умерло 1 167 украинцев.

Органы дыхания и пищеварения

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 11 799 человек. В частности, от гриппа и пневмонии погибли 9 204 человека. Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 12 188 человек.

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Внешние причины

Кроме того, 13 610 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них:

транспортные несчастные случаи стали причиной смерти – 1 481 гражданин;

утопление – 565;

гибель на пожаре – 714;

случайное отравление (кроме алкоголя) – 858;

отравление алкоголем – 980;

самоубийства – 2 988;

умышленные убийства – 635.



COVID-19

Только с 1 января по 20 августа 2021 года осложнений болезни, к сожалению, умерли – 34 861 пациент. За все время пандемии умерли 53 394 пациентов.