Ученые сделали прорывное открытие в понимании передачи генетической информации потомству через сперматозоиды. Это важно для предотвращения передачи многих заболеваний от отца ребенку.

ДНК – не единственный фактор передачи информации потомству

Ученые давно поняли, что ДНК родителей – ключевой фактор здоровья ребенка и вероятных заболеваний, однако наследование ДНК – не единственный способ передачи информации. Из предыдущих исследований известно, что образ жизни отца, его рацион, вес, уровень стресса и вредные привычки влияют на здоровье его детей и даже внуков. Передача этой информации определяется эпигенетическим наследованием во время оплодотворения, однако точные механизмы этого процесса были неизвестны.

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Теперь канадские ученые из Университета Макгрилла сделали важное открытие в этой области, на исследования ученые потратили 15 лет.

Белки тоже обладают способностью кодировать генетические данные

Они смогли определить, что информация от отца передается в сперматозоидах не только через ДНК-молекулы, но и белки.

Большой прорыв этого исследования заключается в том, что мы смогли определить не связанные с ДНК свойства, с помощью которых сперматозоиды запоминают факторы (например, пищевые привычки) от отца и передают информацию эмбриону,

– объяснила автор работы Сара Кимминс.

Другими словами, это меняет парадигму в понимании наследственности, которая теперь основана не только на ДНК, но и на белках сперматозоидов.

Как удалось определить связь

Результаты подтверждены на экспериментах с грызунами.

Специальный рацион самцов с дефицитом фолиевой кислоты привел к эпигенетическим изменениям у эмбрионов.

Так, ученые обнаружили изменения в метильных группах, связанных с гистоновыми белками, которые играют решающую роль в формировании нитей ДНК. Нарушения передавались при оплодотворении и хранились в развитом эмбрионе.

В результате эти изменения у эмбрионов приводили к врожденным дефектам позвоночника и черепа.

Перспектива открытия

Теперь ученые намерены выяснить, можно ли скорректировать патологии у гистонов, чтобы исключить плохую наследственность у потомства.

Благодаря новому пониманию о том, что информация передается не только через ДНК, появляются потенциальные возможности для профилактики заболеваний на ранних этапах.