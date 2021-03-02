Не только в Индии: где еще изготавливают COVID-вакцину, которой прививают в Украине
Сейчас в Украине вакцинируют только одним препаратом, который разработали ученые из Оксфордского университета вместе с фармкомпанией AstraZeneca. Также она известна под названием Covishield.
Источник:24 канал
Кроме ЕС, вакцину Covishield производят в еще 4 странах мира. В эфире одного из телеканалов Максим Степанов объяснил, почему вакцину производят на территориях разных государств.
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Почему вакцину AstraZeneca производят в разных странах
Степанов рассказал, что мощности фармкомпании AstraZeneca по производству вакцин очень ограничены. На территории ЕС у них есть только 2 завода.
Поэтому когда все поняли истинный масштаб пандемии, мощности нужно было наращивать. Именно поэтому AstraZeneca и другие крупные компании начали заключать соглашения с заводами, которые имеют большие мощности.
Где еще производят AstraZeneca:
- Соглашения с 2 мощностями заключены в Китае,
- В Индии (там производят большую часть препарата через крупнейшие мощности),
- В Южной Корее,
- И даже в России.
Это соответствовало логистике компании. Ведь завод в Ярославле расположен ближе всего к Украине. Очевидно, в Минздраве отказались от этого предложения из-за российской агрессии. Поэтому следующим вариантом стала Индия, в которой производят 67% от всех вакцин мира.
Министр отметил, что вакцина абсолютно одинакова независимо от того, в какой стране она производится. Ведь используется одна и та же формула, разработанная учеными из Оксфорда.
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