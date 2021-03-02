Сейчас в Украине вакцинируют только одним препаратом, который разработали ученые из Оксфордского университета вместе с фармкомпанией AstraZeneca. Также она известна под названием Covishield.

Кроме ЕС, вакцину Covishield производят в еще 4 странах мира. В эфире одного из телеканалов Максим Степанов объяснил, почему вакцину производят на территориях разных государств.

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Почему вакцину AstraZeneca производят в разных странах

Степанов рассказал, что мощности фармкомпании AstraZeneca по производству вакцин очень ограничены. На территории ЕС у них есть только 2 завода.

Поэтому когда все поняли истинный масштаб пандемии, мощности нужно было наращивать. Именно поэтому AstraZeneca и другие крупные компании начали заключать соглашения с заводами, которые имеют большие мощности.

Где еще производят AstraZeneca:

Соглашения с 2 мощностями заключены в Китае,

В Индии (там производят большую часть препарата через крупнейшие мощности),

В Южной Корее,

И даже в России.

Максим Степанов “ Когда мы в августе с AstraZeneca начали активные переговоры, то первое, что они нам предлагали – это именно поставка с "Р-Фарм" из Российской Федерации, в Ярославле у них завод ".

Это соответствовало логистике компании. Ведь завод в Ярославле расположен ближе всего к Украине. Очевидно, в Минздраве отказались от этого предложения из-за российской агрессии. Поэтому следующим вариантом стала Индия, в которой производят 67% от всех вакцин мира.

Министр отметил, что вакцина абсолютно одинакова независимо от того, в какой стране она производится. Ведь используется одна и та же формула, разработанная учеными из Оксфорда.