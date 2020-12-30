В Украине гриппом и ОРВИ переболели 5,7% населения страны с начала сезона в период с 28 сентября по 27 декабря 2020 года. В частности, в декабре 2020 года ОРВИ заболели 693 619 украинцев.

Ни одного летального случая в Украине не зарегистрировано. По состоянию на 29 декабря, госпитализировали 32 888 человек. Из них 39,5% – дети в возрасте до 17 лет. Новые данные опубликовала пресс-служба ЦОС.

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В 336 пациентов зарегистрировали гриппоподобные заболевания (ГПЗ). Из них лабораторно обследовали 73 пациентов, по результатам исследования выявлено вирусы гриппа типа В (1) и SARS-CoV-2 (17), что вызывает COVID-19.

В ЦОС добавили, что в 542 пациентов зафиксировали тяжелые острые респираторные инфекции (ТОРИ). Из них лабораторно обследовали 85 пациентов, по результатам исследования получены 29,4% положительных результатов на грипп и другие вирусы респираторной группы инфекций.

Заболевания в регионах

За неделю 21-27 декабря интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ превысил эпидемический порог и был на среднем уровне интенсивности эпидемического процесса в Херсонской и Черкасской областях. В других регионах Украины эти показатели не превышали эпидемических порогов, рассчитанных для этих областей.

Всего в Украине показатель заболеваемости на 21,1% меньше эпидемического порога, и составляет 381,2 на 100 тысяч населения,

– пишут в ЦОС.

Лучшая профилактика гриппа – это вакцинация. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировался 172 051 человек, в том числе 79 754 – из групп медицинского и эпидемического риска.