Индекс массы тела влияет на тяжесть течения коронавируса. Ученые ранее установили, что люди с избыточным весом имеют более высокие риски осложнений вследствие коронавируса. Новое исследование свидетельствует о том, что осложнения развиваются также и в случае недостаточного веса.

Индекс массы тела – фактор осложнений от COVID-19

Эпидемиологи отмечали четкую корреляцию между массой тела пациента и тяжестью COVID-19. Почти 80% пациентов госпитализированных с диагнозом COVID-19, либо страдали ожирением, либо имели лишний вес.

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В конце концов, ожирение – распространенное метаболическое заболевание, которое часто приводит к перебоям в работе сердца, диабету и другим проблемам, которые увеличивают вероятность осложнений.

Однако ряд исследований свидетельствует о том, что серьезно рискуют не только те, у кого повышен показатель индекса массы тела.

Суть исследования

В исследовании, проведенном недавно исследователями США, проанализировали медицинские данные 148 494 человек, которые попали в больницы с ковидом с марта по декабрь прошлого года. Из них 79,1% пациентов оказались либо с избыточным весом, либо с ожирением.

Интересно, что самая низкая вероятность госпитализации наблюдалась среди тех, кто набрал 23 – 25 единиц по шкале ИМТ, то есть находился у верхней границы здорового диапазона.

А пациенты с недостатком веса, с ИМТ около 15, на 20% чаще попадали в больницу с коронавирусом, чем тех, у кого вес был в норме.