Не только рвота: как распознать булимию и чем опасно заболевание

В украинском инфопространстве сейчас активно обсуждают нервную булимию. Это расстройство пищевого поведения, которое может иметь негативные последствия, которые представляют опасность для жизни человека.

Врач-психиатр Беата Надь и психолог Богдана Валигура рассказали о причинах и последствиях нервной булимии.

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Нервная булимия – что это? Нервная булимия (НБ) – это серьезное, потенциально опасное для жизни психическое заболевание, которое обычно развивается в подростковом или молодом возрасте.

Беата Надь – психиатр "Расстройство пищевого поведения, характеризующееся циклом переедания и последующим компенсаторным поведением (разными методами очистки). Чем чаще происходят циклы переедания/высвобождение, тем тяжелее является течение болезни".

По словам врача, женщины более склонны к НБ, чем мужчины. Распространенность НБ в США в течение жизни составляет 1,5% у женщин и 0,5% у мужчин. ⠀

Как распознать нервную булимию

1. Повторительные эпизоды переедания, которые имеют оба признака:

съедение за определенный период количества пищи, которая значительно выше той, которую съело бы большинство людей за то же время при схожих обстоятельствах;

потеря контроля над питанием во время этого эпизода ("не могу остановиться").

2. Повторяющееся компенсаторное поведение, чтобы предотвратить набор веса:

вызывание рвоты,

злоупотребление слабительными,

или мочегонными,

голодание,

чрезмерная физическая активность.

3. Переедание и неподходящее компенсаторное поведение случаются не реже одного раза в неделю в течение 3 месяцев.

4. Внешний вид тела имеет чрезмерно большое значение (пациенты воспринимают себя слишком толстыми, есть навязчивый страх поправиться).

5. Поведение не является частью симптомокомплекса нервной анорексии. (В отличие от нервной анорексии люди, страдающие НБ часто не имеют пониженного веса).



Отработка тортика в зале может быть признаком булимии / Фото Unsplash

Нейробиологический фактор

Беата Надь – психиатр "Во время нервной булимии в головном мозге нарушается работа дофаминовой системы (той, что отвечает за вознаграждение, мотивацию) – ее чувствительность и как следствие ️удовольствие от еды".

Есть данные, что у пациентов уменьшается объем больших полушарий, меняются амигдала (отвечает за тревогу), и те участки мозга, которые отвечают за контроль действий.

Поведение и признаки, которые могут указывать на наличие нервной булимии

частые походы в туалет после трапезы;

человеку неудобно есть в компании других;

вы заметили, что дома исчезло большое количество пищи за короткий промежуток времени;

человек пропускает прием пищи или принимает небольшие порции пищи во время застолья;

использует избыточное количество ополаскивателя для рта, жевательные резинки;

придерживается избыточного режима упражнений – несмотря на погоду, травму или болезнь;

у человека имеется необычный отек щек, области челюсти;

стоматологические проблемы (кариес, изменение цвета);

отказ от встреч с друзьями;

экстремальные перепады настроения;

проблемы со сном;

сухая кожа, ломкие ногти, волосы.

Причины возникновения нервной булимии

Психолог Богдана Валигура рассказала, что на формирование расстройств пищевого поведения, и в НБ в том числе влияет много факторов, которые условно можно разделить на 3 класса:

Биологические причины

Точных причин не установлено, но многие исследования указывают на генетический и нейробиологический фактор влияния на возникновение НБ.

Психологические причины

Сюда мы можем включить и стиль родительского воспитания, атмосферу в семье. Личностные особенности, сформированные и под давлением среды формирования личности ребенка в том числе – глубинные убеждения, систематические ошибки мышления. Также уровень стресса, как на этапе раннего детства, так и в дальнейшей жизни.

Социальные причины

Социальные предубеждения и стандарты красоты, культурные особенности большой и малой группы (например национальные стандарты красоты).

Сюда же относим критику внешности в кругу семьи, травля в школе, пример родителей или друзей, которые могли тоже придерживаться жестких диет.

Богдана Валигура – психолог "Я хочу сделать акцент на том, что нервная булимия – это не только о рвоте, но и о "отработать вечернюю пиццу в зале, дополнительным временем кардио" и все в таком духе."

Психолог подчеркнула, что нервная булимия – это не просто желание похудеть или держать стабильный вес. Как и любое другое расстройство пищевого поведения – это "сложный ком боли, претензий к себе и высоких стандартов стыда, тревожности и других негативных состояний".

Это большая проблема для пациента с НБ, которая несет разрушительные последствия как для эмоционального, так и для физического здоровья.

Врачи советуют обращаться за помощью к специалистам, ведь самостоятельно справиться с этой проблемой сложно. Лучшим решением будет когнитивно-поведенческая терапия.