Как подтвердить вакцинацию
Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем.
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Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников учреждений (кроме образования) временно следует пользоваться:
- международными свидетельствами,
- "Желтыми" или "зелеными" внутренними COVID-сертификатами,
- справкой 063/о (карта профилактических прививок),
- действующей справкой об отрицательном результате (72 ч),
- ПЦР-тестом или экспресс-тестированием на антиген.
Какова ситуация с вакцинацией учителей?
Что до образовательного процесса – учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников, получивших хотя бы одну прививку от COVID-19.
Так, в Минздраве сообщили, что по состоянию на 17 сентября 5350 школ из более 14 тысяч уже соответствуют этим требованиям.
Для верификации безопасности работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.
Украина перейдет в желтую зону
Как сообщили в Кабинете министров, если решение будет принято, то желтая карантинная зона будет введена по всей Украине с 00 часов 00 минут 22 сентября.
Кроме того, сегодня, 20 сентября, правительство приняло решение продлить адаптивный карантин. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года.
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