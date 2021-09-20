Не только сертификат о вакцинации: правительство упростило требования желтой зоны

Правительство упростило нормы верификации вакцинации. Теперь, чтобы подтвердить безопасность посещения общественных заведений следует представить один из одобренных документов, и это не только сертификат о вакцинации.

Как подтвердить вакцинацию

Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем.

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Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников учреждений (кроме образования) временно следует пользоваться:

международными свидетельствами,

"Желтыми" или "зелеными" внутренними COVID-сертификатами,

справкой 063/о (карта профилактических прививок),

действующей справкой об отрицательном результате (72 ч),

ПЦР-тестом или экспресс-тестированием на антиген.

Какова ситуация с вакцинацией учителей?

Что до образовательного процесса – учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников, получивших хотя бы одну прививку от COVID-19.

Так, в Минздраве сообщили, что по состоянию на 17 сентября 5350 школ из более 14 тысяч уже соответствуют этим требованиям.

Для верификации безопасности работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.

Украина перейдет в желтую зону

Как сообщили в Кабинете министров, если решение будет принято, то желтая карантинная зона будет введена по всей Украине с 00 часов 00 минут 22 сентября.

Кроме того, сегодня, 20 сентября, правительство приняло решение продлить адаптивный карантин. Он будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Какие карантинные ограничения будут действовать при желтом уровне:

запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метрах площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров площади.

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