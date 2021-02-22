Александр Лукашенко заявил, что белорусов будут прививать вакциной собственного производства. Самопровозглашенный президент Беларуси анонсировал ее появление на осень 2021 года.

Такое заявление Лукашенко сделал на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным, пишут российские СМИ.

Важно Многие медики в Беларуси отказываются вакцинироваться российским "Спутником"

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что страна получит вакцину от COVID-19 собственного производства к осени 2021 года.

У вас уже 3 зарегистрированных вакцины и еще есть в разработке. Мы тоже идем по этому пути. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть,

– подчеркнул Лукашенко.

Заметим, что Лукашенко анонсировал создание белорусской вакцины еще в 2020 году. На ее разработку и создание может уйти примерно 5 миллионов белорусских рублей, то есть почти 2 миллиона долларов.

Вакцинация в Беларуси: что известно

В декабре 2020 года в Беларуси стартовала вакцинация российским препаратом "Спутник V", который не прошел все фазы исследований.

На первом этапе вакцинируют медицинских работников, преподавателей, а также людей тех профессий, которые много контактируют с другими людьми.

Однако, процесс не идет активно, ведь многие отказались от прививки сомнительной вакциной.

Согласно данным Worldmeters, с начала пандемии коронавирус в Беларуси подхватили 279 456 человек, из них 1 921 больной умер, зато еще 269 428 – выздоровели.