Не только защищает, но и лечит: ученые обнаружили новое мощное антитело против коронавируса

Ученые из Университета Дюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл обнаружили антитело, ограничивающее влияние на организм различных коронавирусов, в частности COVID-19 и его штаммов. Находку уже даже успели протестовать на мышах.

Антитело идентифицировала команда из Duke Human Vaccine Institute (DHVI). Пока его протестировали только на животных моделях в UNC-Chapel Hill.

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Это антитело может являться терапевтическим средством против текущей эпидемии. Оно также может быть полезно во время будущих вспышек, если или когда другие коронавирусы перейдут от своих природных животных-хозяев к людям,

– заявил один из авторов исследования, доктор медицины и директор DHVI Бартон Хейнс.

Как ученые нашли суперантитело

Антитело было выделено при анализе крови 2 пациентов. Один был инфицирован исходным вирусом SARS-CoV-1, который вызвал вспышку SARS в начале 2000-х годов, а другой – вирусом SARS-CoV-2, который вызывает уже хорошо известный нам COVID-19.

В общей сложности ученые идентифицировали более 1 700 антител, которые иммунная система производит для связывания в определенных участках определенных вирусов для блокирования патогена от инфицирования клеток.

Когда вирусы мутируют, многие участки связывания изменяются или удаляются, вследствие чего антитела не действуют. Но часто на вирус есть сайты, которые остаются неизменными, несмотря на мутации. Исследователи сосредоточили свое внимание на антителах, нацеленных на эти сайты, поскольку они могут быть высокоэффективными в отношении различных линий вируса.

Из 1700 антител исследователи выделили 50 антител, обладающих способностью связываться как с вирусом SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Последующий анализ показал, что одно из этих антител было особенно мощным. Оно могло связываться с множеством коронавирусов животных в дополнение к двум патогенам, инфицирующим человека.

Это антитело связано с коронавирусом в месте, которое сохраняется благодаря многочисленным мутациям и вариациям. В результате он может нейтрализовать широкий спектр коронавирусов,

– рассказал ученый.

Выделив антитело, команда DHVI обратилась к исследователям UNC, имеющим опыт работы с коронавирусами животных. Специалисты проверили находку на мышах. Результаты оказались обнадеживающими – антитело эффективно блокировало инфекцию и минимизировало ее.

Не только защищало, а снижало тяжелые симптомы у инфицированных: результаты исследования

Антитело защищало здоровых мышей от развития SARS, COVID-19 и их вариантов, таких как Дельта.

Также ученые вводили антитело уже инфицированным животным – оно уменьшало тяжелые легочные симптомы по сравнению с грызунами из контрольной группы.

Ученые считают, что их находка может стать универсальным оружием не только против COVID-19, но и будущих коронавирусов, которые могут передаться людям от животных.